ДТЭК обновила графики отключений на 5 января: кто будет дольше сидеть без света

Сразу нескольким подгруппам в Киеве и Киевской области увеличили продолжительность отключений света. Бытовых потребителей призывают экономно использовать электроэнергию.

В Киеве изменения, внесенные в графики, опубликованные накануне, касаются только одной очереди – 4.2.

Если изначально предполагалось, что света не будет с 11:30 до 15:30, то сегодня этот промежуток увеличен, и абонентам придется посидеть без электричества до 18:00. Остальные очереди остаются актуальными.

Графики отключения света для Киева на 5 января

Графики отключения света для Киевской области на 5 января

В Киевской области введено отключение для очереди 1.2 с 13:30 до 16:00 Для очереди 3.1 электроэнергию вместо 16:00 дадут в 18:00. Для абонентов остальных очередей отключения будут за опубликованным ранее графиком.

Применение графиков отключений электроэнергии – результат предварительных массированных ракетно-дроновых атак российских оккупантов на энергосистему Украины.

В связи с понижением температуры воздуха потребление электроэнергии возрастает, поэтому в "Укрэнерго" просят экономно использовать электричество и не перегружать систему бытовыми приборами.

На прошлой неделе соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил, что даже если ракетные удары ВС РФ по Украине прекратятся, отключений меньше не станет минимум до начала весны.

Эксперт пояснил, что в марте-апреле в Украине станет теплее. Соответственно, уменьшится потребление электроэнергии на обогрев, ведь многие люди используют электричество для отопления, и это дополнительно нагружает систему в холода.

