"Даже если ракетные удары прекратятся": эксперт ответил, когда станет легче со светом

В ближайшие месяцы забыть об отключении света не получится, даже если Россия прекратит удары по энергетике. Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил, что сейчас обесточиваний меньше благодаря праздникам.

Зимние праздники и снижение потребления из-за того, что люди отдыхают, позволили освободить до 2000 МВт мощностей. Это позволило уменьшить объем отключений даже несмотря на морозы. Однако говорить о том, что о графиках скоро можно будет забыть, рано. Деталями эксперт поделился в эфире "Ранок.LIVE" 2 января.

Комментарий Корольчука — с 48:22

"В большинстве регионов отключения электроэнергии все равно длительные", — отметил он.

Корольчук предупредил, что ситуация со светом улучшиться не может.

"Я думаю, что до конца зимы, то есть до начала марта, она не будет лучше в целом. Даже если ракетные удары прекратятся и даже если будет спокойное время для более системных ремонтов (более оперативных все равно, не капитальных)", — спрогнозировал он.

Эксперт пояснил, что в марте-апреле в Украине станет теплее. Соответственно, уменьшится потребление электроэнергии на обогрев, ведь многие люди используют электричество для отопления, и это дополнительно нагружает систему в холода.

Напомним, в КГГА предупредили, что 2 января у части жителей левого берега столицы не будет отопления. Теплоснабжение временно приостановят для ремонта.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ответил, когда в Киеве закончатся отключения света. Он отметил, что проблема — не в морозах, а во вражеских атаках, предсказать которые невозможно.