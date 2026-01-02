"Навіть якщо ракетні удари припиняться": експерт відповів, коли стане легше зі світлом

У найближчі місяці забути про відключення світла не вийде, навіть якщо Росія припинить удари по енергетиці. Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснив, що нині знеструмлень менше завдяки святам.

Зимові свята та зниження споживання через те, що люди відпочивають, дозволили звільнити до 2000 МВт потужностей. Це дозволило зменшити обсяг відключень навіть попри морози. Однак казати про те, що про графіки скоро можна буде забути, зарано. Деталями експерт поділився в ефірі "Ранок.LIVE" 2 січня.

Коментар Корольчука — з 48:22

"У більшості регіонів відключення електроенергії все одно тривалі", — зазначив він.

Корольчук попередив, що ситуація зі світлом покращитися не може.

"‎Я думаю, що до кінця зими, тобто до початку березня, вона не буде кращою в цілому. Навіть якщо ракетні удари припиняться і навіть якщо буде спокійний час для більш системних ремонтів (більш оперативних все одно, не капітальних)", — спрогнозував він.

Експерт пояснив, що у березні-квітні в Україні стане тепліше. Відповідно, зменшиться споживання електроенергії на обігрів, адже багато людей використовують електрику для опалення, і це додатково навантажує систему у холоди.

Нагадаємо, у КМДА попередили, що 2 січня у частини мешканців лівого берега столиці не буде опалення. Теплопостачання тимчасово призупинять задля ремонту.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко відповів, коли у Києві закінчаться відключення світла. Він наголосив, що проблема — не у морозах, а у ворожих атаках, передбачити які неможливо.