У Києві частково обмежать теплопостачання: хто залишиться без опалення на час ремонту

У Києві продовжують працювати над відновленням інфраструктури, яку атакували ЗС РФ. На лівому березі міста частково вимкнуть опалення, щоб провести ремонтні роботи.

"Комунальні служби столиці продовжують працювати над відновленням міської інфраструктури після ворожого обстрілу, що стався в ніч проти 27 грудня", — повідомили у Київській міській державній адміністрації 2 січня.

Пресслужба пояснила, що нині у Києві — сприятлива погода, тобто немає сильних морозів. Тож 2 січня фахівці проводять ремонтні роботи на проспекті Соборності у Дніпровському районі. На цей час для 337 споживачів тимчасово обмежать теплопостачання.

Без опалення на час ремонту тепломережі залишаться мешканці житлових масивів Русанівка та Березняки. Зокрема, йдеться про 160 житлових будинків, 14 дитсадків, 9 шкіл, 3 поліклініки та 151 відомчу установу.

Відео дня

"Завершити ремонтні роботи планують протягом однієї доби, після чого теплопостачання відновлять у повному обсязі", — запевнили у КМДА.

Нагадаємо, 2 січня у Києві запроваджені відключення світла, і ДТЕК публікували графіки на цей день. Також відомо, в які години будуть знеструмлені споживачі у Дніпропетровській і Київській областях, а на Одещині графіки досі не діють.

