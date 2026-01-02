На ковзанці на ВДНГ у Києві побилися чоловіки: в поліції розкрили причину сутички (відео)

Чоловіки побилися в роздягальні ковзанки на ВДНГ. За словами правоохоронців, причиною конфлікту стала тіснота.

Відео бійки на ковзанці на ВДНГ опублікували місцеві Telegram-канали 1 січня. Адміни пабліка "Труха Київ" розповіли, що на місце події викликали правоохоронців.

Конфлікт відбувся в роздягальні ковзанки. На відео можна побачити, як один із чоловіків у шкарпетках агресивно кидається на іншого і намагається його вдарити, а решта стараються його заспокоїти під крики жінок.

В поліції Києва розповіли на запит ТСН, що бійка на ковзанці у Києві сталася 1 січня. Один з учасників конфлікту на ВДНГ звернувся до правоохоронців із заявою, наразі триває перевірка й інциденту надають правову кваліфікацію.

За словами правоохоронців, причиною сутички було те, що чоловіки не поділили місце в роздягальні.

"Стався раптовий конфлікт між компаніями в роздягальні… Мало місця, один посунув іншого речі та понеслось", — пояснили журналістам у поліції.

Нагадаємо, 28 грудня соцмережі публікували відео різанини на станції метро "Контрактова площа" у Києві. Під час сутички невідомий порізав обличчя чоловікові.

Вночі 20 грудня компанії влаштували бійку зі стріляниною під час комендантської години в центрі Києва поблизу Бессарабської площі. Місцеві пабліки стверджували, що сутичка, яка супроводжувалася пострілами, тривала близько години.