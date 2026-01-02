На катке на ВДНХ в Киеве подрались мужчины: в полиции раскрыли причину стычки (видео)

Мужчины подрались в раздевалке катка на ВДНХ. По словам правоохранителей, причиной конфликта стала теснота.

Видео драки на катке на ВДНХ опубликовали местные Telegram-каналы 1 января. Админы паблика "Труха Киев" рассказали, что на место происшествия вызвали правоохранителей.

Конфликт произошел в раздевалке катка. На видео можно увидеть, как один из мужчин в носках агрессивно бросается на другого и пытается его ударить, а остальные стараются его успокоить под крики женщин.

В полиции Киева рассказали на запрос ТСН, что драка на катке в Киеве произошла 1 января. Один из участников конфликта на ВДНХ обратился к правоохранителям с заявлением, сейчас идет проверка и инциденту предоставляют правовую квалификацию.

По словам правоохранителей, причиной стычки было то, что мужчины не поделили место в раздевалке.

"Произошел внезапный конфликт между компаниями в раздевалке... Мало места, один подвинул другого вещи и понеслось", — пояснили журналистам в полиции.

Напомним, 28 декабря соцсети публиковали видео резни на станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве. Во время столкновения неизвестный порезал лицо мужчине.

Ночью 20 декабря компании устроили драку со стрельбой во время комендантского часа в центре Киева вблизи Бессарабской площади. Местные паблики утверждали, что стычка, которая сопровождалась выстрелами, длилась около часа.