В центре Киева во время комендантского часа компании устроили драку со стрельбой (видео)

Ночью 20 декабря в центре Киева произошла массовая стычка между двумя компаниями, которая переросла в драку и стрельбу. Инцидент произошел во время комендантского часа, утверждают очевидцы.

Стычка между двумя компаниями произошла в центральной части столицы, на улице вблизи Бессарабской площади. Об инциденте рассказали в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве 21 декабря.

"Вчера около полуночи между двумя компаниями возник спор, который перерос в схватку на улице вблизи Бессарабской площади", — говорится в сообщении.

Правоохранители сейчас установили двух активных участников схватки, с которыми работают следователи. Все обстоятельства стрельбы устанавливаются.

В сети также показали кадры с места событий.

Данные об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины о хулиганстве, сообщили в полиции.

Відео дня

Как пишут киевские Telegram-каналы, в частности "Киев Инсайдер", в конфликте якобы приняли участие около десяти иностранцев. Очевидцы утверждают, что стычка длилась около часа и сопровождалась выстрелами.

Также жители утверждают, что полицию из-за инцидента вызывали неоднократно, однако правоохранители сработали не сразу. В сети пишут, что в результате стрельбы и драки есть пострадавшие, в частности военный. Однако официально в полиции этих подробностей пока не сообщали.

Напомним, 20 декабря в небе над Киевом заметили неизвестный беспилотник с российским флагом: Сергей "Флеш" рассказал, кто и для чего запустил БпЛА.

Также 19 декабря на странице Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что возле учреждения нашли неизвестный радиомаячок.