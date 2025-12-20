"Физику не обманешь": Сергей "Флеш" раскрыл, кто и для чего запустил дрон с флагом РФ над Киевом

Беспилотник с российским флагом, который кружил 20 декабря в небе над Киевом, пробыл в воздухе менее пяти минут, пролетев менее километра. Подобные случаи могут повторяться.

Дрон запустила российская агентура, чтобы использовать инцидент для своей пропаганды. Об этом вечером рассказал украинский эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Россияне хотели снять видеоролик с дроном с флагом РФ, а потом распространить его в своем информационном поле. Однако беспилотник пробыл в воздухе 4 минуты 50 секунд, после чего его обнаружили и уничтожили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Подобные случаи, или, как назвал их "Флеш", провокации, могут иногда повторяться ненадолго. Россиянам такие инциденты нужны для того, чтобы распространять пропаганду.

Відео дня

"Небо Киева (и не только) закрыто многими техническими системами различных служб, но физику не обманешь и такие провокации могут повторяться на какие-то короткие промежутки времени полета", — пояснил эксперт.

Сергей "Флеш" заверил, что тех, которые запустили беспилотник с российским флагом, не обойдет наказание. Медиа эксперт призвал не распространять информацию о подобных ситуациях, поскольку это играет на руку врагу.

Дрон с флагом РФ над Киевом: что известно об инциденте

20 декабря в небе над столицей заметили странный беспилотник, на котором был прикреплен российский флаг. При этом воздушной тревоги в Киеве объявлено не было, сообщило медиа "Новости.Live".

Впоследствии полиция Киева отреагировала на инцидент, назвав видеоролик фейковым.

Однако через некоторое время столичные правоохранители опровергли собственное заявление, сообщив, что дрон с флагом РФ действительно был.

Напомним, 19 декабря на странице Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что возле приемной учреждения обнаружили подозрительный "радиомаячок".