Дрон с флагом РФ над Киевом действительно был: новое заявление полиции (видео)
Силовое ведомство опровергло свое же предыдущее заявление о неизвестном беспилотнике, который зафиксировали в небе над Киевом.
Российский триколор действительно был поднят над Киевом. Об этом говорится в новом заявлении полиции Киева.
"После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице. Детали происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.
О fpv-дроне с флагом РФ, который летел над Киевом, сообщили несколько часов назад местные паблики. На видео в сети видно, как беспилотник в какой-то момент, скорее всего, зацепился родним из пропеллеров за полотнище или шнур, на котором оно было прикреплено, и упал вместе с флагом.
Позже жители Оболони опубликовали фото мужчины, который, предположительно, запустил дрон.
В полиции информацию о флаге над столицей назвали фейком, а вот российские ресурсы подхватили эту новость, написав, что "российский флаг развевается над Киевом".
Городские власти историю с вражеским флагом над городом пока не комментировали.
