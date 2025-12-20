Дрон с флагом РФ над Киевом действительно был: новое заявление полиции (видео)

Силовое ведомство опровергло свое же предыдущее заявление о неизвестном беспилотнике, который зафиксировали в небе над Киевом.

Российский триколор действительно был поднят над Киевом. Об этом говорится в новом заявлении полиции Киева.

"После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице. Детали происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.

О fpv-дроне с флагом РФ, который летел над Киевом, сообщили несколько часов назад местные паблики. На видео в сети видно, как беспилотник в какой-то момент, скорее всего, зацепился родним из пропеллеров за полотнище или шнур, на котором оно было прикреплено, и упал вместе с флагом.

Позже жители Оболони опубликовали фото мужчины, который, предположительно, запустил дрон.

Відео дня

В полиции информацию о флаге над столицей назвали фейком, а вот российские ресурсы подхватили эту новость, написав, что "российский флаг развевается над Киевом".

Городские власти историю с вражеским флагом над городом пока не комментировали.

Напомним, на фронте ликвидировали солдат РФ, которые с флагом США отправились на штурм.