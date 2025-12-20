Дрон із прапором РФ над Києвом дійсно був: нова заява поліції (відео)

Силове відомство спростувало свою ж попередню заяву про невідомий безпілотник, який зафіксували в небі над Києвом.

Російський триколор дійсно було піднято над Києвом. Про це йдеться в новій заяві поліції Києва.

"Після додаткової перевірки встановлено, що неідентифікований дрон дійсно був піднятий у столиці. Деталі події встановлюються", — йдеться в повідомленні.

Про fpv-дрон із прапором РФ, який летів над Києвом, повідомили кілька годин тому місцеві пабліки. На відео в мережі видно, як безпілотник у якийсь момент, найімовірніше, зачепився рідним із пропелерів за полотнище або шнур, на якому воно було прикріплене, і впав разом із прапором.

Пізніше жителі Оболоні опублікували фото чоловіка, який, імовірно, запустив дрон.

У поліції інформацію про прапор над столицею назвали фейком, а ось російські ресурси підхопили цю новину, написавши, що "російський прапор майорить над Києвом".

Міська влада історію з ворожим прапором над містом поки що не коментувала.

