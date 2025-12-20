У мережі повідомили про дрон із прапором РФ над Києвом: поліція називає відео фейком

За даними правоохоронців, вони перевірили оприлюднену в соцмережах інформацію і не знайшли їй підтвердження.

Про це в офіційній заяві повідомила поліція Києва, відреагувавши на резонанс, спричинений кадрами з триколором.

Правоохоронці наголосили, що перевірили оприлюднену інформацію і не знайшли їй підтвердження.

"Закликаємо представників медіа та адміністраторів телеграм-каналів перевіряти достовірність інформації, перш ніж публікувати її для широкого загалу", — зазначили в поліції.

Зі свого боку паблік "Х*евый Киев" писав, що жителі Оболоні нібито бачили чоловіка, який запускав дрон із прапором, а російські пропагандисти вже рознесли цю новину.

Нагадаємо, як ЗСУ спростували фейк про втрату вузла оборони.

