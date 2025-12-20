У Києві запустили дрон із прапором РФ: російські пропагандисти в захваті (відео)

20 грудня жителі Києва помітили в небі дрон із прапором Російської Федерації.

Відповідне відео вже облетіло місцеві пабліки. Як пише ресурс "Новини.Live", тривоги в місті не оголошували.

Як видно на кадрах, fpv-дрон пролетів деякий час, після чого, судячи з усього, пропелери зачепили шнур, на якому трималося полотнище, і безпілотник разом із прапором почав падати.

У столичній поліції інцидент із російським прапором інформацію офіційно поки що ніяк не коментували, однак журналістам "24 Каналу" правоохоронці сказали, що наразі перевіряють подію і поки що не можуть ані її спростувати, ані підтвердити.

За інформацією пабліка "Х*евый Киев", жителі Оболоні бачили чоловіка, який нібито запускав дрон із прапором. Вони зазначили, що й одяг у нього був у стилі триколора РФ.

Відео дня

Про те, що трапилося, написали і пропагандистські ресурси. Один із матеріалів вийшов із заголовком "Російський прапор майорить у центрі Києва".

Сьогодні ж стало відомо про те, що в Києві на вулиці Анни Ахматової в одноповерховій будівлі кафе узбецької кухні "Плов Барбарис" спалахнула потужна пожежа. За розповідями очевидців, перед тим, як почалося загоряння, прогримів гучний вибух.

Однією з імовірних причин пожежі міг стати несправний генератор.

Нагадаємо, пропагандист Соловйов приїхав у Покровськ і заявив про повну окупацію міста, почепивши в центрі російський триколор.

Також повідомлялося, чому прапори РФ опинилися в Сіверську, і чи перебуває місто в окупації.