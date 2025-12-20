В Киеве запустили дрон с флагом РФ: российские пропагандисты в восторге (видео)

20 декабря жители Киева заметили в небе дрон с флагом Российской Федерации.

Соответствующее видео уже облетело местные паблики. Как пишет ресурс "Новини.Live", тревогу в городе не объявляли.

Как видно на кадрах, fpv-дрон пролетел некоторое время, после чего, судя по всему, пропеллеры зацепили шнур, на котором держалось полотнище, и беспилотник вместе с флагом начал падать.

В столичной полиции инцидент с российским флагом информацию официально пока никак не комментировали, однако журналистам "24 Канала" правоохранители сказали, что сейчас проверяют событие и пока не могут ни его опровергнуть, ни подтвердить.

По информации паблика "Х*евый Киев", жители Оболони видели мужчину, который якобы запускал дрон с флагом. Они отметили, что и одежда у него была в стиле триколора РФ.

О случившемся написали и пропагандистские ресурсы. Один из материалов и вовсе озаглавили "Российский флаг развевается в центре Киева".

