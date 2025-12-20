В Киеве прогремел взрыв: горит ресторан, все подробности (видео)

20 декабря в Киеве произошел масштабный пожар на улице Анны Ахматовой. Огонь вспыхнул в одноэтажном здании кафе узбекской кухни "Плов Барбарис". По словам очевидцев, возгоранию предшествовал громкий взрыв, который слышали жители близлежащих многоэтажных домов.

Чрезвычайное происшествие произошло около полудня. Как сообщают городские паблики и местные жители в соцсетях, одной из вероятных причин пожара мог стать неисправный генератор. Эту версию косвенно подтверждает факт взрыва перед началом возгорания.

Судя по опубликованным видео, эпицентр пожара находился не со стороны фасада заведения, выходящего на улицу, а во внутреннем дворе. Однако огонь распространялся крайне быстро, и уже около 13:00 загорелась фронтальная часть здания.

На месте происшествия работали подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. К моменту публикации официальной информации о причинах пожара и возможных пострадавших не поступало. Вместе с тем издание РБК со ссылкой на ГСЧС сообщает, что площадь пожара около 150 квадратных метров, его удалось локализовать.

По словам очевидцев, кафе практически полностью выгорело изнутри — от здания остался лишь металлический каркас. Полностью уничтожена и деревянная летняя терраса. Пожар сопровождался густыми столбами дыма, которые накрыли значительную часть микрорайона.

Жители окрестных домов жалуются на резкий запах гари и сильное задымление и советуют временно не открывать окна.

