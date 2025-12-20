У Києві прогримів вибух: горить ресторан, усі подробиці (відео)

20 грудня в Києві сталася масштабна пожежа на вулиці Анни Ахматової. Вогонь спалахнув в одноповерховій будівлі кафе узбецької кухні "Плов Барбарис". За словами очевидців, загорянню передував гучний вибух, який чули жителі прилеглих багатоповерхових будинків.

Надзвичайна подія сталася близько полудня. Як повідомляють міські пабліки та місцеві жителі в соцмережах, однією з імовірних причин пожежі міг стати несправний генератор. Цю версію опосередковано підтверджує факт вибуху перед початком загоряння.

Судячи з опублікованих відео, епіцентр пожежі знаходився не з боку фасаду закладу, що виходить на вулицю, а у внутрішньому дворі. Однак вогонь поширювався вкрай швидко, і вже близько 13:00 загорілася фронтальна частина будівлі.

На місці події працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. До моменту публікації офіційної інформації про причини пожежі та можливих постраждалих не надходило. Водночас видання РБК із посиланням на ДСНС повідомляє, що площа пожежі близько 150 квадратних метрів, її вдалося локалізувати.

За словами очевидців, кафе практично повністю вигоріло зсередини — від будівлі залишився лише металевий каркас. Повністю знищено й дерев'яну літню терасу. Пожежа супроводжувалася густими стовпами диму, які накрили значну частину мікрорайону.

Мешканці навколишніх будинків скаржаться на різкий запах гару та сильне задимлення і радять тимчасово не відчиняти вікна.

Нагадаємо, на початку вересня в українській столиці спалахнула пожежа на найбільшій фабриці Roshen, яка розташована біля центрального автовокзалу на Деміївській.

28 листопада на Оболоні прогримів сильний вибух поблизу АЗС, після чого в цьому місці здійнявся густий стовп чорного диму. Попередньо було встановлено, що інцидент стався в приміщенні СТО під час робіт із заміни газових фільтрів у транспортного засобу.