В Киеве вспыхнул пожар на крупнейшей фабрике Roshen (видео)

На крупнейшей в Украине кондитерской фабрике Roshen в Киеве произошел пожар. Фабрика Roshen находится возле центрального автовокзала на Демеевской, над тем районом виден густой дым.

Related video

Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно, передает КИЕВ24. Между тем очевидцы сообщают, что огонь на Демеевской видно из нескольких районов города.

В ГСЧС в комментарии РБК-Украина подтвердили пожар на фабрике Roshen в Киеве, однако отметили, что обошлось без пострадавших, и что огонь потушили еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений. "Пожар был, но незначительный и они сами справились своими силами", — сказал спикер ГСЧС Киева Павел Петров.

Напомним, что после массированной российской атаки в ночь на 5 сентября в Днепре объявили о химической опасности. Тогда атака продолжалась примерно 40 минут. В городе прогремела серия сильных взрывов, мониторинговые каналы предупреждали о движении по меньшей мере 18 ударных беспилотников в направлении Днепра. После этой атаки в городе произошел сильный пожар.

Ранее в сентябре россияне атаковали беспилотниками Одессу. В городе так же начался пожар — загорелось складское помещение. К счастью, обошлось без жертв.

В августе в результате российского артобстрела горело здание Херсонской ОГА. Тогда пожар в разрушенном административном здании продолжался всю ночь и спасателям удалось погасить огонь только утром 31 августа.