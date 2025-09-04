Россияне атаковали Одессу дронами: в городе слышали взрывы и начался пожар (фото)

Обошлось без жертв. Но в результате атаки в Одессе загорелось складское помещение.

Во время воздушной тревоги в Одессе прогремели взрывы. Перед этим в Воздушных силах сообщили о движении ударных БпЛА. По данным ГСЧС, в городе загорелось складское помещение, поврежден грузовой автомобиль, но обошлось без жертв.

В Одессе возник пожар в результате обстрела россиян Фото: ГСЧС

Воздушную тревогу в регионе объявили в 01:27. В Воздушных Силах сообщили о движении БпЛА в направлении Одесской области. Первые взрывы в городе прогремели уже в 01:46. Их было по меньшей мере четыре. Отбой тревоги дали в 02:17.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что более 40 пожарных от ГСЧС, пожарного подразделения Национальная гвардия Украины и добровольцев оперативно локализовали и ликвидировали возгорание.

А местные паблики сообщили, что "есть прилет по кладбищу". В ОГА, или ГСЧС эту информацию не подтвердили.

Напомним, в ночь на 3 сентября Россия устроила массированную атаку по Украине ракетами и беспилотниками. Враг совершил комбинированный удар по Ивано-Франковской области. Целью атаки стал объект инфраструктуры.

Впоследствии мэр Калуша Андрей Найда сообщил об ухудшении состояния воздуха в Калуше после пожара в складском помещении, который возник в результате обстрела россиян.