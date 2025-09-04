Росіяни атакували Одесу дронами: в місті чули вибухи та почалась пожежа (фото)

Обійшлося без жертв. Але внаслідок атаки в Одесі загорілось складське приміщення.

Related video

Під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи. Перед цим у Повітряних силах повідомили про рух ударних БпЛА. За даними ДСНС, у місті загорілося складське приміщення, пошкоджений вантажний автомобіль, але обійшлося без жертв.

В Одесі виникла пожежа внаслідок обстрілу росіян Фото: ДСНС

Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 01:27. У Повітряних Силах повідомили про рух БпЛА в напрямку Одещини. Перші вибухи у місті пролунали вже о 01:46. Їх було щонайменше чотири. Відбій тривоги дали о 02:17.

Згодом у ДСНС повідомили, що понад 40 вогнеборців від ДСНС, пожежного підрозділу Національна гвардія України та добровольців оперативно локалізували й ліквідували займання.

В Одесі виникла пожежа внаслідок обстрілу росіян Фото: ДСНС

А місцеві пабліки повідомили, що "є приліт по кладовищу". В ОВА, чи ДСНС цю інформацію не підтвердили.

Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня Росія влаштувала масовану атаку по Україні ракетами та безпілотниками. Ворог здійснив комбінований удар по Івано-Франківській області. Ціллю атаки став об'єкт інфраструктури.

Згодом мер Калуша Андрій Найда повідомив про погіршення стану повітря у Калуші рісля пожежі у складському приміщенні, яка виникла внаслідок обстрілу росіян.