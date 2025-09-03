Через атаку росіян у Калуші погіршилось повітря: призупинено навчання у школах та дитсадках

Після атаки росіян на Івано-Франківську область у Калуші погіршилась якість повітря. Фахівці зафіксували підвищений рівень формальдегіду.

Через це призупинено навчання у школах та відвідування дитсадків 3 вересня. Про це у відео зверненні повідомив мер Калуша Андрій Найда.

"На щастя, жертв нема. Є певні незначні пошкодження житлових будинків, але, слава Богу, і там руйнувань нема. Але те, що сталося на іншому об’єкті — пізніше буде інформація. Наразі там іде ліквідація наслідків цієї атаки", — розповів міський голова.

Андрій Найда поінформував, що через ворожу атаку відбулося засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На засіданні вирішили призупинити освітній процес.

"На сьогоднішній день дітки не будуть ні в школах, ні в садочках. Що три години буде йти моніторинг якості атмосферного повітря. На ТЕБ та НС сказали, що є незначне відхилення по якості повітря. Дана інформація буде висвітлюватися ДСНС. І буде ставитися до відома наших мешканців. І була рекомендація не відкривати вікна", — розповів Найда.

Росіяни обстріляли складські приміщення на Івано-Франківщині Фото: ДСНС

Він також сказав, що доручено розпочати роботу комісії по визначенню збитків біля об’єкта ураження, аби можна було оперативно відшкодувати їх.

У ДСНС Івано-Франківської області повідомили, що рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського обстрілу: горіли складські приміщення на трьох осередках на загальній площі близько 9 тис.кв.м.

Калуський районний відділ обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України рекомендує дотримуватися наступних правил безпеки:

зачиняти вікна та двері у приміщеннях;

обмежити перебування на вулиці, особливо уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;

пити достатню кількість води;

використовувати очищувач повітря (увімкнути на максимальний режим, якщо є);

проводити часте вологе прибирання;

після перебування на вулиці мити відкриті ділянки шкіри (руки та обличчя);

промивати ніс сольовим розчином;

уникати паління, яке додатково погіршує стан дихальних шляхів.

Фахівці наголошують: дотримання цих простих правил допоможе знизити негативний вплив забрудненого повітря на організм.

Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня Росія влаштувала масовану атаку по Україні ракетами та безпілотниками. Ворог здійснив комбінований удар по Івано-Франківській області. Ціллю атаки став об'єкт інфраструктури.

Також росіяни пошкодили залізницю у Кіровоградській області. Поранення отримали четверо залізничників.