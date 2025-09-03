ЗС РФ зруйнували залізничну інфраструктуру Кіровоградщини: десятки потягів затримано

Російська атака у ніч на 3 вересня спричинила пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, через що низка потягів прибудуть із затримкою.

Четверо працівників Укрзалізниці потрапили до лікарні, повідомила пресслужба компанії.

"Внаслідок ворожого російського обстрілу країни та залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, на жаль, постраждали четверо залізничників. Їх стан задовільний, вони знаходяться у лікарні", — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці підкреслили, що пошкодження залізничної інфраструктури спричинить затримки низки поїздів:

- №76 Кривий Ріг — Київ,

- №75 Київ — Кривий Ріг,

- №79 Дніпро — Львів,

- №791 Кременчуг — Київ,

- №790 Кропивницький — Київ,

- №121 Херсон — Краматорськ,

- №85 Запоріжжя — Львів,

- №38 Київ — Запоріжжя,

- №37 Запоріжжя — Київ,

- №51 Запоріжжя — Одеса,

- №789 Кропивницький — Київ,

- №119 Дніпро — Хелм,

- №31 Запоріжжя — Перемишль,

- №59 Харків — Одеса,

- №65/165 Харків — Черкаси, Умань,

- №102 Краматорськ — Херсон,

- №80 Львів — Дніпро,

- №120 Хелм — Дніпро,

- №86 Львів — Запоріжжя,

- №8 Одеса — Харків,

- №54 Одеса — Дніпро,

- №254 Одеса — Кривий Ріг.

"Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", — наголосили у пресслужбі компанії.

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня ЗС РФ запустили у бік України десятки "шахедів", деякі з них пошкодили будівлі та спричинили пожежі в українських містах.

У ніч на 2 вересня російські дрони вдарили по Сумам, через що у місті спалахнула масштабна пожежа.