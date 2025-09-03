Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

ЗС РФ зруйнували залізничну інфраструктуру Кіровоградщини: десятки потягів затримано

Через атаку РФ десятки потягів Укрзалізниці затримуються
Потяги на залізничній дорозі (ілюстративне фото) | Фото: З відкритих джерел

Російська атака у ніч на 3 вересня спричинила пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, через що низка потягів прибудуть із затримкою.

Related video

Четверо працівників Укрзалізниці потрапили до лікарні, повідомила пресслужба компанії.

"Внаслідок ворожого російського обстрілу країни та залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, на жаль, постраждали четверо залізничників. Їх стан задовільний, вони знаходяться у лікарні", — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці підкреслили, що пошкодження залізничної інфраструктури спричинить затримки низки поїздів:

  • - №76 Кривий Ріг — Київ,
  • - №75 Київ — Кривий Ріг,
  • - №79 Дніпро — Львів,
  • - №791 Кременчуг — Київ,
  • - №790 Кропивницький — Київ,
  • - №121 Херсон — Краматорськ,
  • - №85 Запоріжжя — Львів,
  • - №38 Київ — Запоріжжя,
  • - №37 Запоріжжя — Київ,
  • - №51 Запоріжжя — Одеса,
  • - №789 Кропивницький — Київ,
  • - №119 Дніпро — Хелм,
  • - №31 Запоріжжя — Перемишль,
  • - №59 Харків — Одеса,
  • - №65/165 Харків — Черкаси, Умань,
  • - №102 Краматорськ — Херсон,
  • - №80 Львів — Дніпро,
  • - №120 Хелм — Дніпро,
  • - №86 Львів — Запоріжжя,
  • - №8 Одеса — Харків,
  • - №54 Одеса — Дніпро,
  • - №254 Одеса — Кривий Ріг.

"Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", — наголосили у пресслужбі компанії.

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня ЗС РФ запустили у бік України десятки "шахедів", деякі з них пошкодили будівлі та спричинили пожежі в українських містах.

У ніч на 2 вересня російські дрони вдарили по Сумам, через що у місті спалахнула масштабна пожежа.