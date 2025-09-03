ЗС РФ зруйнували залізничну інфраструктуру Кіровоградщини: десятки потягів затримано
Російська атака у ніч на 3 вересня спричинила пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, через що низка потягів прибудуть із затримкою.
Четверо працівників Укрзалізниці потрапили до лікарні, повідомила пресслужба компанії.
"Внаслідок ворожого російського обстрілу країни та залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, на жаль, постраждали четверо залізничників. Їх стан задовільний, вони знаходяться у лікарні", — йдеться у повідомленні.
В Укрзалізниці підкреслили, що пошкодження залізничної інфраструктури спричинить затримки низки поїздів:
- - №76 Кривий Ріг — Київ,
- - №75 Київ — Кривий Ріг,
- - №79 Дніпро — Львів,
- - №791 Кременчуг — Київ,
- - №790 Кропивницький — Київ,
- - №121 Херсон — Краматорськ,
- - №85 Запоріжжя — Львів,
- - №38 Київ — Запоріжжя,
- - №37 Запоріжжя — Київ,
- - №51 Запоріжжя — Одеса,
- - №789 Кропивницький — Київ,
- - №119 Дніпро — Хелм,
- - №31 Запоріжжя — Перемишль,
- - №59 Харків — Одеса,
- - №65/165 Харків — Черкаси, Умань,
- - №102 Краматорськ — Херсон,
- - №80 Львів — Дніпро,
- - №120 Хелм — Дніпро,
- - №86 Львів — Запоріжжя,
- - №8 Одеса — Харків,
- - №54 Одеса — Дніпро,
- - №254 Одеса — Кривий Ріг.
"Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", — наголосили у пресслужбі компанії.
Нагадаємо, у ніч на 3 вересня ЗС РФ запустили у бік України десятки "шахедів", деякі з них пошкодили будівлі та спричинили пожежі в українських містах.
У ніч на 2 вересня російські дрони вдарили по Сумам, через що у місті спалахнула масштабна пожежа.