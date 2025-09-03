ВС РФ разрушили железнодорожную инфраструктуру Кировоградщины: десятки поездов задержаны

Российская атака в ночь на 3 сентября вызвала повреждение железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области, из-за чего ряд поездов прибудут с задержкой.

Четверо работников Укрзализныци попали в больницу, сообщила пресс-служба компании.

"В результате вражеского российского обстрела страны и железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области, к сожалению, пострадали четверо железнодорожников. Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице", — говорится в сообщении.

В Укрзализныце подчеркнули, что повреждение железнодорожной инфраструктуры повлечет задержки ряда поездов:

- №76 Кривой Рог — Киев,

- №75 Киев — Кривой Рог,

- №79 Днепр — Львов,

- №791 Кременчуг — Киев,

- №790 Кропивницкий — Киев,

- №121 Херсон — Краматорск,

- №85 Запорожье — Львов,

- №38 Киев — Запорожье,

- №37 Запорожье — Киев,

- №51 Запорожье — Одесса,

- №789 Кропивницкий — Киев,

- №119 Днепр — Хелм,

- №31 Запорожье — Перемышль,

- №59 Харьков — Одесса,

- №65/165 Харьков — Черкассы, Умань,

- №102 Краматорск — Херсон,

- №80 Львов — Днепр,

- №120 Хелм — Днепр,

- №86 Львов — Запорожье,

- №8 Одесса — Харьков,

- №54 Одесса — Днепр,

- №254 Одесса — Кривой Рог.

"Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", — отметили в пресс-службе компании.

Напомним, в ночь на 3 сентября ВС РФ запустили в сторону Украины десятки "шахедов", некоторые из них повредили здания и вызвали пожары в украинских городах.

В ночь на 2 сентября российские дроны ударили по Сумам, из-за чего в городе вспыхнул масштабный пожар.