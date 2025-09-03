Поддержите нас UA
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

ВС РФ разрушили железнодорожную инфраструктуру Кировоградщины: десятки поездов задержаны

Из-за атаки РФ десятки поездов Укрзализныци задерживаются из-за атаки РФ
Поезда на железной дороге (иллюстративное фото) | Фото: Из открытых источников

Российская атака в ночь на 3 сентября вызвала повреждение железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области, из-за чего ряд поездов прибудут с задержкой.

Четверо работников Укрзализныци попали в больницу, сообщила пресс-служба компании.

"В результате вражеского российского обстрела страны и железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области, к сожалению, пострадали четверо железнодорожников. Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице", — говорится в сообщении.

В Укрзализныце подчеркнули, что повреждение железнодорожной инфраструктуры повлечет задержки ряда поездов:

  • - №76 Кривой Рог — Киев,
  • - №75 Киев — Кривой Рог,
  • - №79 Днепр — Львов,
  • - №791 Кременчуг — Киев,
  • - №790 Кропивницкий — Киев,
  • - №121 Херсон — Краматорск,
  • - №85 Запорожье — Львов,
  • - №38 Киев — Запорожье,
  • - №37 Запорожье — Киев,
  • - №51 Запорожье — Одесса,
  • - №789 Кропивницкий — Киев,
  • - №119 Днепр — Хелм,
  • - №31 Запорожье — Перемышль,
  • - №59 Харьков — Одесса,
  • - №65/165 Харьков — Черкассы, Умань,
  • - №102 Краматорск — Херсон,
  • - №80 Львов — Днепр,
  • - №120 Хелм — Днепр,
  • - №86 Львов — Запорожье,
  • - №8 Одесса — Харьков,
  • - №54 Одесса — Днепр,
  • - №254 Одесса — Кривой Рог.

"Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", — отметили в пресс-службе компании.

Напомним, в ночь на 3 сентября ВС РФ запустили в сторону Украины десятки "шахедов", некоторые из них повредили здания и вызвали пожары в украинских городах.

В ночь на 2 сентября российские дроны ударили по Сумам, из-за чего в городе вспыхнул масштабный пожар.