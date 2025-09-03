ВС РФ разрушили железнодорожную инфраструктуру Кировоградщины: десятки поездов задержаны
Российская атака в ночь на 3 сентября вызвала повреждение железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области, из-за чего ряд поездов прибудут с задержкой.
Четверо работников Укрзализныци попали в больницу, сообщила пресс-служба компании.
"В результате вражеского российского обстрела страны и железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области, к сожалению, пострадали четверо железнодорожников. Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице", — говорится в сообщении.
В Укрзализныце подчеркнули, что повреждение железнодорожной инфраструктуры повлечет задержки ряда поездов:
- - №76 Кривой Рог — Киев,
- - №75 Киев — Кривой Рог,
- - №79 Днепр — Львов,
- - №791 Кременчуг — Киев,
- - №790 Кропивницкий — Киев,
- - №121 Херсон — Краматорск,
- - №85 Запорожье — Львов,
- - №38 Киев — Запорожье,
- - №37 Запорожье — Киев,
- - №51 Запорожье — Одесса,
- - №789 Кропивницкий — Киев,
- - №119 Днепр — Хелм,
- - №31 Запорожье — Перемышль,
- - №59 Харьков — Одесса,
- - №65/165 Харьков — Черкассы, Умань,
- - №102 Краматорск — Херсон,
- - №80 Львов — Днепр,
- - №120 Хелм — Днепр,
- - №86 Львов — Запорожье,
- - №8 Одесса — Харьков,
- - №54 Одесса — Днепр,
- - №254 Одесса — Кривой Рог.
"Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", — отметили в пресс-службе компании.
Напомним, в ночь на 3 сентября ВС РФ запустили в сторону Украины десятки "шахедов", некоторые из них повредили здания и вызвали пожары в украинских городах.
В ночь на 2 сентября российские дроны ударили по Сумам, из-за чего в городе вспыхнул масштабный пожар.