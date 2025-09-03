Из-за атаки россиян в Калуше ухудшилось качество воздуха: приостановлено обучение в школах и детсадах

После атаки россиян на Ивано-Франковскую область в Калуше ухудшилось качество воздуха. Специалисты зафиксировали повышенный уровень формальдегида.

Из-за этого приостановлено обучение в школах и посещение детсадов 3 сентября. Об этом в видео обращении сообщил мэр Калуша Андрей Найда.

"К счастью, жертв нет. Есть определенные незначительные повреждения жилых домов, но, слава Богу, и там разрушений нет. Но то, что произошло на другом объекте — позже будет информация. Сейчас там идет ликвидация последствий этой атаки", — рассказал городской голова.

Андрей Найда сообщил, что из-за вражеской атаки состоялось заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На заседании решили приостановить образовательный процесс.

"На сегодняшний день детки не будут ни в школах, ни в садиках. Что три часа будет идти мониторинг качества атмосферного воздуха. На ТЭБ и ЧС сказали, что есть незначительное отклонение по качеству воздуха. Данная информация будет освещаться ГСЧС. И будет ставиться в известность наших жителей. И была рекомендация не открывать окна", — рассказал Найда.

Россияне обстреляли складские помещения на Ивано-Франковщине Фото: ГСЧС

Он также сказал, что поручено начать работу комиссии по определению убытков у объекта поражения, чтобы можно было оперативно возместить их.

В ГСЧС Ивано-Франковской области сообщили, что спасатели ликвидируют масштабный пожар, возникший в результате российского обстрела: горели складские помещения на трех очагах на общей площади около 9 тыс.кв.м.

Калушский районный отдел областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины рекомендует придерживаться следующих правил безопасности:

закрывать окна и двери в помещениях;

ограничить пребывание на улице, особенно избегать физических нагрузок на открытом воздухе;

пить достаточное количество воды;

использовать очиститель воздуха (включить на максимальный режим, если есть);

проводить частую влажную уборку;

после пребывания на улице мыть открытые участки кожи (руки и лицо);

промывать нос солевым раствором;

избегать курения, которое дополнительно ухудшает состояние дыхательных путей.

Специалисты отмечают: соблюдение этих простых правил поможет снизить негативное влияние загрязненного воздуха на организм.

Напомним, в ночь на 3 сентября Россия устроила массированную атаку по Украине ракетами и беспилотниками. Враг совершил комбинированный удар по Ивано-Франковской области. Целью атаки стал объект инфраструктуры.

Также россияне повредили железную дорогу в Кировоградской области. Ранения получили четверо железнодорожников.