Лучше закрыть окна: в Днепре после массированной атаки россиян объявили о химической опасности (видео)

Россияне ночью 5 сентября массированно атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрела в городе поднялся пожар.

Жители Днепра после массированной атаки якобы услышали на улицах в громкоговорителях объявления о химической опасности. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Подписчики одного из местных медиа в частности информировали, что услышали объявление об опасности в районе Слобожанского проспекта, одной из главных улиц города. В сети также распространили кадры, на которых слышно, как на улице объявляют химическую опасность.

На момент публикации местные власти и ГСЧС не сообщали о химической опасности в Днепре. Информации о химической угрозе также не поступало от военных.

Массированная атака на Днепр: что известно

Атака на Днепр ночью 5 сентября началась около 01:30 часов и продолжалась около 40 минут. В городе прогремела серия сильных взрывов, мониторинговые каналы предупреждали о движении не менее 18 ударных беспилотников в направлении Днепра.

В результате обстрела в городе поднялся пожар, сообщили в местных пабликах.

Официальной информации о последствиях массированной атаки на Днепр на момент публикации не поступало. Данных о пострадавших или жертвах в результате обстрела также не было.

Напомним, 4 сентября начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что россияне баллистическими ракетами атаковали Чернигов. Выяснилось, что удар пришелся по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые в то время работали на местности.

После этого Министерство иностранных дел Дании осудило российскую атаку на Чернигов и заявило, что обстрел стал еще одной демонстрацией того, что президент России Владимир Путин не хочет мира.