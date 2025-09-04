Атака по миссии "Датского совета" под Черниговом: Дания высказалась об обстреле ВС РФ

Прилет баллистической ракеты по миссии гуманитарного разминирования убил двух ее работников. Удар лишний раз доказывает нежелание Владимира Путина прекратить войну в Украине, указали в МИД Дании.

Related video

Министерство иностранных дел Дании осудило удар российских военных ракетой "Искандер" по сотрудникам "Датского совета по делам беженцев" в Черниговской области.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен потрясен этой атакой и решительно осудил все акты агрессии против гуманитарных работников.

Удар баллистической ракетой стал еще одним доказательством того, что президент России Владимир Путин не хочет прекращать захватническую войну с Украиной, добавил глава МИД Дании.

РФ нарушила гуманитарное право: реакция "Датского совета" на обстрел саперов

Датский совет по делам беженцев подтвердил атаку оккупантов по его объекту гуманитарного разминирования в Черниговской области. В результате атаки погибли двое украинских работников, а восемь получили ранения.

"Наша первоочередная задача — обеспечить пострадавшим срочную медицинскую помощь и оказать поддержку семьям в это невообразимо трудное время", — заявили в совете.

Во время прилета ракеты "Искандер" команды саперов осуществляли исключительно гражданскую гуманитарную деятельность. Они разминировали территории для защиты населения и создания безопасного доступа к объектам жизнеобеспечения, сельскохозяйственным угодьям и домам.

"Этот удар стал серьезным нарушением международного гуманитарного права. Гуманитарные работники ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться нападениям при выполнении жизненно важных задач", — отметила международная миссия.

"Датский совет по делам беженцев" работает по всей территории Украины и насчитывает около 800 сотрудников в 10 офисах. Совет помогает районам, которые находятся в нескольких километрах от линии фронта.

Напомним, Минобороны России показало видео прилета ракеты "Искандер" по колонне белых авто в Черниговской области и отчиталось о "поражении пункта запуска БПЛА". Российская сторона обвиняла Украину в том, что удар по "законным военным целям выдавали за поражение гуманитарной миссии".

Фокус ранее писал об артиллерийских ударах армии РФ по жилым кварталам Константиновки. Девять человек погибли 3 сентября.