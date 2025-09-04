Удар ВС РФ по саперам "Датского совета по делам беженцев" под Черниговом: в ОВА рассказали детали

Ракетный удар пришелся по работникам гуманитарной миссии по разминированию "Датского совета по делам беженцев". Известно о гибели двух человек.

Related video

Число раненых гражданских в результате российской атаки по Киселевской общине Черниговской области возросло. Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

На данный момент известно о двух погибших и пяти раненых из-за российского ракетного удара. Это были работники гуманитарной миссии по разминированию неправительственной организации "Датский совет по делам беженцев" (Danish Refugee Council).

Раненые получают всю необходимую помощь в медицинских учреждениях. На месте происшествия работают правоохранители и документируют последствия удара.

"Еще один акт бессмысленного террора России — нападение на тех, кто помогает преодолевать последствия войны", — заключил он.

"Датский совет по делам беженцев" пока не комментировал информацию про обстрел миссии.

Ракета "Искандер" ударила по миссии саперов: детали

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский днем сообщал об ударе баллистическими ракетами по гуманитарной миссии по разминированию.

Саперы работали возле Чернигова. Брыжинский также отмечал, что российская ракета ударила возле одного из блокпостов на въезде в село Новоселовка.

Минобороны РФ показывало видео удара ракетой "Искандер" по колонне автомобилей белого цвета возле Чернигова. Миссии часто ездят на данных авто, так как их лучше видно на фоне земли и растительности.

Оккупанты заявили о "поражении пункта запуска дронов". На кадрах не было видно ни одного беспилотника. Россияне обвиняли Киев в том, что уничтожение "законных военных целей" выдали за поражение гуманитарной миссии по разминированию.

Напомним, российские военные обстреляли Одессу ударными БПЛА ночью 4 сентября. В результате загорелся склад и грузовой автомобиль.

Фокус сообщал про обстрелы россиян жилых кварталов Константиновки, из-за которых погибли девять человек.