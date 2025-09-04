Удар ЗС РФ по саперах "Данської ради у справах біженців" під Черніговом: в ОВА розповіли деталі

Ракетний удар припав на працівників гуманітарної місії з розмінування "Данської ради у справах біженців". Відомо про загибель двох осіб.

Кількість поранених цивільних унаслідок російської атаки по Кисельовській громаді Чернігівської області зросла. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Наразі відомо про двох загиблих і п'ятьох поранених через російський ракетний удар. Це були працівники гуманітарної місії з розмінування неурядової організації "Данська рада у справах біженців" (Danish Refugee Council).

Поранені отримують усю необхідну допомогу в медичних закладах. На місці події працюють правоохоронці та документують наслідки удару.

"Ще один акт безглуздого терору Росії — напад на тих, хто допомагає долати наслідки війни", — підсумував він.

"Данська рада у справах біженців" поки не коментувала інформацію про обстріл місії.

Ракета "Іскандер" вдарила по місії саперів: деталі

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський вдень повідомляв про удар балістичними ракетами по гуманітарній місії з розмінування.

Сапери працювали біля Чернігова. Брижинський також зазначав, що російська ракета вдарила біля одного з блокпостів на в'їзді в село Новоселівка.

Міноборони РФ показувало відео удару ракетою "Іскандер" по колоні автомобілів білого кольору біля Чернігова. Місії часто їздять на цих авто, оскільки їх краще видно на тлі землі та рослинності.

Окупанти заявили про "ураження пункту запуску дронів". На кадрах не було видно жодного безпілотника. Росіяни звинувачували Київ у тому, що знищення "законних військових цілей" видали за поразку гуманітарної місії з розмінування.

