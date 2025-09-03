ЗС РФ обстріляли житлові будинки Костянтинівки з артилерії: багато загиблих і поранених (фото)

Обстріл житлового кварталу міста забрав життя дев'яти осіб, також багато поранених. Водночас у Костянтинівці закрилася остання лікарня, що працює, через небезпечну обстановку.

Російська армія вдень 3 вересня обстріляла Костянтинівку Донецької області зі ствольної артилерії. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Метою окупантів був житловий мікрорайон. Прокурори встановили, що загинули три жінки і п'ять чоловіків. Поранених доправили до лікарні. Постраждалі перебували біля місця проживання, на вулиці та в магазині.

Артобстріл пошкодив приватні та багатоквартирні будинки

Артобстріл пошкодив приватні та багатоквартирні будинки, фасад магазину і торгові павільйони в місті. Остаточні наслідки встановлюються.

Пізніше з'явилися уточнені дані щодо жертв і постраждалих від російської атаки. Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів про дев'ятьох загиблих і сімох поранених. Загиблі були віком від 44 до 74 років.

У Костянтинівці пошкоджено дві багатоповерхівки, приватний будинок і магазин

Також пошкоджено дві багатоповерхівки, приватний будинок, магазин, торговий центр і п'ять торгових павільйонів. ЗС РФ двічі били FPV-дронами по цивільних автомобілях, через що загинула 36-річна жінка і ще одна людина отримала поранення.

"Замахи на життя цивільних — це не поодинокі випадки, а усвідомлений і цілеспрямований метод дії російських терористичних угруповань", — резюмував глава ОВА.

Начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов вдень зазначав, що для атак міста ворог використовує різні види озброєння: FPV-дрони, ствольну артилерію та авіабомби ФАБ-250.

"Це призводить до масштабних руйнувань, перетворюючи живе місто на пустку, де будинки мирних жителів стають непридатними для проживання", — зауважив він.

У Костянтинівці закрилась остання лікарня

У прифронтовій Костянтинівці через щоденні російські обстріли та брак лікарів закрилися стаціонарні відділення та поліклініка багатопрофільної міської лікарні інтенсивного лікування. Це була остання лікарня, що працювала в місті, повідомили кореспонденти "Суспільного".

Лікарня в Костянтинівці приймала понад 100 тисяч осіб

До повномасштабної війни лікарня приймала понад 100 тисяч осіб, після допомагала лікувати пацієнтів із Бахмута, Торецька та Часового Яру.

"У нас у місті зараз такі умови, що неможливо надавати допомогу. Це дуже небезпечно для пацієнтів і лікарів. У нас багато лікарів виїхали, ми вже не можемо надавати допомогу. Виїхали всі анестезіологи, немає травматологів, хірурги виїхали", — розповіла директорка Костянтинівської міської лікарні Олена Руденко.

За словами завідувача хірургічного відділення Юрія Мишастого, російська армія з весни прицільно обстрілювала лікарню дронами.

