ВС РФ обстреляли жилые дома Константиновки из артиллерии: много погибших и раненых (фото)

Обстрел жилого квартала города унес жизни девяти человек, также много раненых. При этом в Константиновке закрылась последняя работающая больница из-за опасной обстановки.

Российская армия днем 3 сентября обстреляла Константиновку Донецкой области из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Целью оккупантов был жилой микрорайон. Прокуроры установили, что погибли три женщины и пять мужчин. Раненых доставили в больницу. Пострадавшие находились возле места жительства, на улице и в магазине.

Артобстрел повредил частные и многоквартирные дома

Артобстрел повредил частные и многоквартирные дома, фасад магазина и торговые павильоны в городе. Окончательные последствия устанавливаются.

Позже появилась уточненные данные по жертвам и пострадавшим от российской атаки. Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал о девяти погибших и семи раненых. Погибшие были возрастом от 44 до 74 лет.

В Константиновке повреждены две многоэтажки, частный дом и магазин

Также повреждены две многоэтажки, частный дом, магазин, торговый центр и пять торговых павильонов. ВС РФ дважды били FPV-дронами по гражданским автомобилям, из-за чего погибла 36-летняя женщина и еще один человек получил ранения.

"Покушения на жизни гражданских — это не единичные случаи, а осознанный и целенаправленный метод действия российских террористических группировок", — заключил глава ОВА.

Начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов днем отмечал, что для атак города враг использует разные виды вооружения: FPV-дроны, ствольную артиллерию и авиабомбы ФАБ-250.

"Это приводит к масштабным разрушениям, превращая живой город в пустошь, где дома мирных жителей становятся непригодными для проживания", — заметил он.

В Константиновке закрылась последняя больница

В прифронтовой Константиновке из-за ежедневных российских обстрелов и нехватки врачей закрылись стационарные отделения и поликлиника многопрофильной городской больницы интенсивного лечения. Это была последняя больница, работавшая в городе, сообщили корреспонденты "Суспільного".

Больница в Константиновке принимала более 100 тысяч человек

До полномасштабной войны больница принимала более 100 тысяч человек, после помогала лечить пациентов из Бахмута, Торецка и Часового Яра.

"У нас в городе сейчас такие условия, что невозможно оказывать помощь. Это очень опасно для пациентов и врачей. У нас много врачей выехали, мы уже не можем оказывать помощь. Выехали все анестезиологи, нет травматологов, хирурги выехали", — рассказала директор Константиновской городской больницы Елена Руденко.

По словам заведующего хирургическим отделением Юрия Мышастого, российская армия с весны прицельно обстреливала больницу дронами.

Напомним, украинские военные фиксируют продвижение ВС РФ в направлении железнодорожной станции Покровска. В сам город заводятся не только диверсанты, но и основные силы.

Фокус также писал, что ВС РФ пытаются обойти Константиновку с запада и продвинуться по балке юго-восточнее Софиевки.