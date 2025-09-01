Обходят по дуге: ВС РФ оттеснили ВСУ из Русиного Яра и пытаются идти в сторону Дружковки (карты)

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются обойти широкой дугой Константиновку с запада и продвигаются по балке возле села Софиевка, используя сложный рельеф для укрытия. Украинские защитники работают по ним FPV-дронами, чтобы не дать им возможности идти дальше.

В Донецкой области российские оккупанты имеют успехи на Дружковском направлении и возле Константиновки. Россияне смогли вытеснить Силы обороны из Русиного Яра и продвигаются в направлении Софиевки. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Дружковское направление. Решил его таким образом назвать, поскольку на этом рубеже находятся Русин Яр. Он фактически под контролем противника, наши подразделения были вынуждены отойти, ведь село полностью занято хряками. Севернее от него ситуация еще недавно была шаткая: позиции несколько раз переходили из рук в руки, но сейчас враг подтянул силы, и в лесополосах возле села уже плотно засел их личный состав", — рассказал "Мучной".

Карта боев в районе Русиного Яра

Боец добавил, что ВС РФ пытаются продвигаться по балке юго-восточнее Софиевки в направлении села, используя сложный рельеф для укрытия. Украинские защитники работают по ним FPV-дронами, чтобы не дать им возможности идти дальше.

Также активизировалась вражеская разведка восточнее Шахового — села, расположенного южнее Софиевки. Здесь фиксируется работа беспилотников типа ZALA, которые ищут позиции Сил обороны.

"Вражеская пехота пока не заходила в балки рядом, но есть единичные попытки "нащупать" слабые места — небольшие группы пробуют выдвинуться, однако серьезных штурмов пока не было", — проинформировал "Мучной".

Наступление РФ — что происходит под Константиновкой и Торецком

В сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что на Торецком направлении, в районах Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра, наши воины остановили три наступательных действия врага.

Напомним, что ВСУ должны удержать контроль на дороге между Покровском и Константиновкой, иначе оккупанты пойдут в атаку на Дружковку и Константиновку.

Также сообщалось, что прорыв россиян к Доброполью создает очевидную угрозу уже не только Покровску и Мирнограду, но и Константиновке с Дружковкой, признает военный аналитик Константин Машовец.