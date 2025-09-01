Обходять по дузі: ЗС РФ відтіснили ЗСУ з Русиного Яру і намагаються іти у бік Дружківки (карти)

Збройні сили Російської Федерації намагаються обійти широкою дугою Костянтинівку з заходу та просуваються балкою біля села Софіївка, використовуючи складний рельєф для укриття. Українські захисники працюють по них FPV-дронами, аби не дати їм можливості йти далі.

Related video

На Донеччині російські окупанти мають успіхи на Дружківському напрямку та біля Костянтинівки. Росіяни змогли витіснити Сили оборони з Русиного Яру та просуваються в напрямку Софіївки. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Дружківський напрямок. Вирішив його таким чином назвати, оскільки на цьому рубежі знаходяться Русин Яр. Він фактично під контролем противника, наші підрозділи були вимушені відійти, адже село повністю зайняте хряками. Північніше від нього ситуація ще донедавна була хитка: позиції кілька разів переходили з рук у руки, але зараз ворог підтягнув сили, і у лісосмугах біля села вже щільно засів їхній особовий склад", — розповів "Мучной".

Карта боїв в районі Русиного Яру

Боєць додав, що ЗС РФ намагаються просуватися балкою південно-східніше від Софіївки в напрямку села, використовуючи складний рельєф для укриття. Українські захисники працюють по них FPV-дронами, аби не дати їм можливості йти далі.

Також активізувалася ворожа розвідка східніше Шахового — села, розташованого південніше Софіївки. Тут фіксується робота безпілотників типу ZALA, які шукають позиції Сил оборони.

"Ворожа піхота поки що не заходила у балки поруч, але є поодинокі спроби "нащупати" слабкі місця — невеликі групи пробують висунутися, проте серйозних штурмів поки не було", — проінформував "Мучной".

Наступ РФ — що відбувається під Костянтинівкою та Торецьком

У зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що на Торецькому напрямку, в районах Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру, наші воїни зупинили три наступальні дії ворога.

Нагадаємо, що ЗСУ мають утримати контроль на дорозі між Покровськом і Костянтинівкою, інакше окупанти підуть в атаку на Дружківку і Костянтинівку.

Також повідомлялося, що прорив росіян до Добропілля створює очевидну загрозу вже не тільки Покровську і Мирнограду, але і Костянтинівці з Дружківкою, визнає військовий аналітик Костянтин Машовець.