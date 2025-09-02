РФ заводит в Покровск не ДРГ, а основные силы, и расширяет плацдарм, — боец (карта)

Украинский боец с позывным "Мучной" рассказал, что Вооруженные силы Российской Федерации нащупывают слабые места в частном секторе в окрестностях Покровска и постепенно продвигаются в направлении железнодорожной станции. По его мнению, железная дорога — это одна из ключевых целей россиян.

На Покровском направлении осложняется ситуация для Сил обороны Украины. Россияне пытаются взять под контроль трассу со стороны Гришино и заводят в город Покровск уже не диверсионно-разведывательные группы, а основные силы. Об этом в телеграмм-канале сообщил боец Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

"Покровское направление сейчас выглядит максимально напряженно, противник уже не ограничивается только вылазками ДРГ, а заводит в город основные силы. Они действуют более организованно, нащупывают слабые места в частном секторе и постепенно продвигаются в направлении железнодорожной станции — это одна из их ключевых целей", — проинформировал боец.

Карта боев в районе Покровска

Боец отметил, что на юго-западе от Покровска россияне пытаются закрепиться в промышленной зоне. Оттуда они планируют взять трассу со стороны Гришино под постоянное давление FPV-дронов, что создаст дополнительные риски для логистики Сил обороны.

Также бои продолжаются в районе населенного пункта Роза, часть которого держат ВСУ и восточнее села в дачном секторе. Там противник пробует выйти через гаражный сектор к микрорайону "Шахтерский" и одновременно пробуют пробиться в сторону Лазурного.

"Штурмы происходят быстро, без затягивания, враг пытается использовать внезапность. Ситуация в городе обостряется, обстановка требует максимального внимания и бдительности — противник работает методично и последовательно, пытаясь расширить плацдарм внутри Покровска", — резюмировал "Мучной".

Наступление РФ — что происходит под Покровском

В сводке Генштаба ВСУ 2 сентября сообщалось, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 46 штурмовых действий ВС РФ в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное в направлениях Балагана, Луча, Мирнограда, Родинского, Покровска.

Карта боев от Генштаба ВСУ

Отметим, 30 августа сообщалось, что подразделения россиян под Добропольем в Донецкой области окружены и ликвидируются. Но возле Покровска россияне сосредоточили около 100 тысяч своих солдат.

Также сообщалось, что ВС РФ активизировались со стороны террикона восточнее Покровска и принялись обустраивать позиции. Противник постепенно пытается выйти к окраинам микрорайона "Лазурный", чтобы пробить выход на город.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовится к наступлению на Покровском направлении и накопила "достаточно большую" группировку в Запорожской области. Он подчеркнул, что Украине "буферная зона" не нужна, ведь такая уже есть.