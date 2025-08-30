"Вопрос времени, когда закончатся": россияне окружены возле Доброполья, — ОСУВ Днепр

Подразделения россиян под Добропольем в Донецкой области окружены и ликвидируются. Но возле Покровска россияне сосредоточили около 100 тысяч своих солдат.

Именно Покровское направление остается самым сложным и ситуация там меняется динамично. Но ВСУ имеют успехи у Доброполья, об этом в эфире телемарафона 30 августа сообщил представитель ОСУВ Днепр Виктор Трегубов.

Трегубов рассказал о ситуации возле Доброполья

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" сообщил, что Россия сосредоточила в свое время для полномасштабного вторжения в Украину 190 000 солдат, а сейчас только на Покровском направлении находится группа в 100 000 человек.

"Город Покровск взять не удалось. Город Часов Яр удалось взять только в пьяных фантазиях самого Путина. Город Торецк тоже та же история. Продолжается бой. Для нас это крайне трудно, для украинской стороны это крайне трудно держать такую большую орду. Но со всем тем, по состоянию на сейчас мы доказываем всему миру, что Россия не является ни какой большой военной державой, ни каким военным гегемоном", — отметил Трегубов.

Говоря о ситуации возле Доброполья, Трегубов отметил, что там ВСУ имеют успехи.

"О Доброполье мы уже еще в курсе, что были отсечены те эти две клешни, которые они пытались туда тянуть. Там еще остаются в посадках непосредственно группы этих россиян, но поскольку они отрезаны от основной от основного своего снабжения, отрезаны от основной своей массы, все скорее вопрос времени, когда они там закончатся", — сказал спикер.

Доброполье на картах DeepState Фото: Deep State

Он напомнил, что цель наступления россиян — это Покровск, а потом россияне будут пытаться прорваться к Славянско-Краматорской агломерации. И третья цель — это войти и закрепиться в пределах Днепропетровской области.

Также Трегубов рассказал, что у российских солдат крайне низкая мотивация, ведь за ними стоят "загранотряды".

"Российские солдаты больше всего боятся, что их обнуляют те, кто стоит за ними... Российские генералы больше всего боятся двух вещей: что в них прилетит украинская ракета и поразит сам штаб, или того, что собственно, если они не загонят определенное количество солдат и не займут определенное количество территории, то им придется за это отвечать в Москве", — рассказал Трегубов и отметил, что сейчас россияне атакуют малыми группами и много применяют дроны.

Напомним, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сегодня собрал брифинг на котором выяснилось, что россияне используют неправильные карты того, что происходит на фронте.

Но Герасимов уже заявил, что так называемая "СВО" против Украины будет продолжаться. По его словам, российские войска планируют готовиться к осенней кампании.