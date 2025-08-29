ВСУ отступили из Леонтовичей и есть риск для Розы: под Покровском обостряется ситуация, — боец

Вооруженные силы Российской Федерации активизировались со стороны террикона восточнее Покровска и принялись обустраивать позиции. Противник постепенно пытается выйти к окраинам микрорайона "Лазурный", чтобы пробить выход на город.

Related video

На Покровском направлении обострилась ситуация, сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной" в телеграмм-канале. Силы обороны вынуждены были отступить с позиций в Леонтовичах и есть риски потерять контроль над Розой.

"Ситуация стремительно начала снова обостряться, удержать Первое Мая (Леонтовичи) нашим подразделениям не удалось. Из-за массированного натиска вражеской пехоты, постоянной работы FPV-дронов и артиллерии — каждый дом буквально оказался под ударами. Держать населенный пункт стало невозможно, поэтому наши бойцы отошли на подготовленные рубежи ближе к пригороду", — проинформировал он.

Также "Мучной" отметил, что оккупанты активизировались со стороны террикона на восточных окраинах города. Россияне принялись обустраивать фортификации и пытаются выйти к окраинам микрорайона "Лазурный". Здесь отмечается ползучее продвижение ВС РФ с целью пробить выход на город, добавил боец.

"Населенный пункт Роза остается под нашим контролем, но риски значительные: если п**аркам удастся повторить сценарий как в Леонтовичах, то может начаться прорыв и на этом направлении", — прогнозирует украинский военнослужащий.

Наступление РФ — карта боев в районе Покровска по состоянию на 29 августа

Боец добавил, что ВС РФ пытаются окончательно закрепиться в Удачном — населенном пункте на западном фланге Покровска.

Наступление РФ — ситуация на Покровском направлении

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 29 августа сообщили, что на Покровском направлении за день враг 23 раза атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Маяк, Заповедное, Сухецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Зверево, Котлино, Удачное и в направлениях Родинского, Мирнограда, Покровска, Новопавловки. Бои продолжаются в двух локациях.

Между тем ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовится к наступлению на Покровском направлении и накопила "достаточно большую" группировку в Запорожской области. Он подчеркнул, что Украине "буферная зона" не нужна, ведь такая уже есть.

Кроме того, волонтер рассказал, что ударный дрон ВС РФ долетел до автозаправочной станции на трассе Е-50, которая направляется через Покровск на Павлоград и Днепр. Местные жители сообщили, что атаки вражеских беспилотников происходят неоднократно, а двигаться по дороге стало опасно.

Напомним, 23 августа спикер ОСУВ "Днепр" рассказал о приостановлении наступления РФ в Донецкой области.