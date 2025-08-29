До фронта 26 км: ВС РФ обстреливают дронами трассу E-50 на Павлоград и Днепр, — волонтер (видео)

Ударный дрон Вооруженных сил Российской Федерации долетел до автозаправочной станции на трассе Е-50, которая направляется через Покровск на Павлоград и Днепр. Местные жители сообщили, что атаки вражеских беспилотников происходят неоднократно, а двигаться по дороге стало опасно.

Related video

Точка атаки российского беспилотника находится рядом с городом Славянка к востоку от Днепра, говорится на видео волонтера Дениса Христова. На видео, снятом на месте попадания, видна территория АЗС, на которой повреждена часть крыши.

Видео с последствиями удара БпЛА ВС РФ по гражданскому объекту в Днепропетровской области появилось 28 августа. Волонтер показал автозаправочную станцию и расспросил работницу, все ли в порядке. Выяснилось, что есть определенные разрушения, а раненых нет. Христов добавил, что есть другое попадание — россияне ударили рядом с отелем неподалеку.

"Россияне уже активно бьют по трассе в Днепропетровской области", — слышно на видео.

Других деталей удара дрона РФ по трассе волонтер не рассказал.

На карте боевых действий DeepState можно отыскать город Славянка. Карта показывает, что населенный пункт расположен на трассе Е-50 и расстояние до линии боев — около 26 км. Дорога на восток следует через Покровск, который защищают бойцы ВСУ, а на западе — Павлоград (в 60 км по прямой) и Днепр (в 100 км).

Наступление РФ — какое расстояние от Славянки до линии фронта на востоке 29 августа Фото: DeepState

Командование ОСУВ "Днепр", а также Генштаб ВСУ и Днепропетровская ОВА пока не подтверждали, что есть угрозы для перемещения по трассе Е-50.

Наступление РФ — детали

В утреннем отчете украинского командования по состоянию на 29 августа указано, что на Новопавловском направлениях, рядом с которыми расположен город Славянка, насчитали 15 штурмов ВС РФ. Среди прочих, упоминается село Запорожское Днепропетровской области. Согласно данным проекта DeepState, указанный населенный пункт, а также Новогеоргиевку, обозначили красным цветом, поскольку россияне их оккупировали.

Отметим, 28 августа The Telegraph написало, что наступление РФ продолжается и россияне открыли новое направление — Днепропетровское. Аналитик отметил, что область, в которой оккупировали два села, — это индустриальный и горнодобывающий регион. Раньше здесь не происходили боевые действия. При этом он сомневается, что Москва сможет быстро продвигаться, хотя и будет видеть перед собой равнинную местность.

Между тем в начале августа Фокус собрал информацию о наступлении РФ на границе Днепропетровской и Донецкой областей и расспросил экспертов, смогут ли россияне прорвать линию обороны.

Напоминаем, 23 августа спикер ОСУВ "Днепр" рассказал о приостановлении наступления РФ в Донецкой области.