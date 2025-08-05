Наступление на Днепропетровщину: сможет ли Россия прорвать оборону ВСУ

Россия активизировала боевые действия на границе Донецкой и Днепропетровской областей, продвигаясь к стратегическим рубежам и заявляя об "успехах", которые не подтверждают независимые источники. Фокус разбирался, что на самом деле происходит вблизи села Январское.

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Российские оккупанты заявили, что 5 августа вытеснили ВСУ из села Январское на Днепропетровщине, ссылаясь на успехи 37-й гвардейской мотострелковой бригады. Однако, по данным DeepState, Январское остается под контролем ВСУ.

Минобороны РФ утверждает, что украинские подразделения отступили под натиском штурмовых групп. Генштаб ВСУ не комментирует эти заявления.

Видео, опубликованные россиянами, не подтверждают оккупацию, демонстрируя лишь обстрелы села.

DeepState сообщает, что враг закрепился в 3 км от админграницы. В тот же день ВС РФ продвинулись в пяти точках Донецкой области, приблизившись к Днепропетровщине и разорвав украинские позиции между Покровском и Константиновкой, создав продвижение на 3 км. Также видно, что россияне контролируют узкую полосу возле села Малиевка на Днепропетровщине.

Наступление России на Днепропетровскую область: что пытается сделать враг

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал действия российских войск в Днепропетровской области, отметив, что их цель — создание так называемой буферной зоны, о которой неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. По словам Жданова, российские силы не планируют глубокого продвижения, а их действия в Днепропетровской области подобны тем, что наблюдаются на Харьковщине. Основная цель врага — установить контроль над приграничными территориями, чтобы создать защитный рубеж, который усложнит наступательные операции Вооруженных сил Украины.

Жданов отметил, что в Днепропетровской области в течение года активно строились оборонительные рубежи. Эта мощная линия обороны, по его оценке, станет ключевым фактором, который будет определять глубину продвижения российских войск. Эксперт считает, что враг будет пытаться дойти до этой линии, но вряд ли продвинется на 20-30 километров вглубь территории.

"Они будут продвигаться, пока мы их не остановим. Российские силы уже истощены тяжелыми боями в других регионах, в частности на Сумщине, где они не могут удержать позиции", — говорит Фокусу эксперт.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что российская армия пытается закрепиться в этом районе, устроив пропагандистский перформанс с установлением российского флага в Малиевке. Однако украинские силы выбили россиян из села, и сейчас оккупанты находятся на административной границе между областями, размещаясь в лесополосах.

Коваленко отметил, что российские войска не только пытаются закрепиться в районе Малиевки, но и осуществляют маневры для обхода этого населенного пункта в направлении Январского и других территорий Днепропетровщины.

"Выход россиян на территорию Днепропетровской области был прогнозируемым, поскольку их стратегической целью является продвижение вдоль левого берега рек Волчья и Ворона. Это движение позволило бы им одновременно выйти на территории как Днепропетровской, так и Запорожской областей, что представляет серьезную угрозу для Украины", — говорит Фокусу обозреватель.

По словам Коваленко, на Новопавловском направлении действует российская 5-я общевойсковая армия, которая ставит целью контроль над левым берегом рек Волчья и Ворона. Это направление оказалось наиболее результативным для россиян во время их летней наступательной кампании. Продвижение врага на оперативно-тактический уровень свидетельствует о росте угрозы, поскольку расширение зоны контроля может осложнить оборонительные действия ВСУ. Однако эксперт подчеркнул, что российские силы уже начинают тормозить из-за растяжения боевых порядков вдоль линии соприкосновения, что снижает эффективность их штурмовых действий из-за нехватки сосредоточения личного состава.

Продвижение ВС РФ на Днепропетровщине: дальнейшие планы оккупантов

По мнению Жданова, стратегия российских войск зависит от расположения украинской линии обороны и имеющихся у них сил и средств. Если оборонительные рубежи расположены близко к административной границе, враг может попытаться дойти до них и закрепиться. В случае, если линия обороны расположена дальше, а ресурсы российских войск будут недостаточными, они остановятся на промежуточном рубеже. В любом случае, по словам эксперта, основной акцент враг делает на переброску сил для захвата Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия.

Жданов отметил, что борьба за буферную зону вдоль административной границы Днепропетровской области потребует от украинских сил значительных усилий, подобных тем, что сейчас наблюдаются на Харьковщине. Он подчеркнул, что российские войска, вероятно, не имеют достаточно ресурсов для глубокого наступления в нескольких направлениях одновременно, поскольку они уже обескровлены боями в других регионах. Эксперт предполагает, что после достижения определенного рубежа в Днепропетровской области россияне могут перебросить часть сил на Донецкое направление, где их главной целью остается полный захват региона.

Бои за Днепропетровскую область: сценарии развития событий

Для Украины, по словам Жданова, ключевой задачей является сдерживание врага на подготовленных оборонительных рубежах и недопущение продвижения вглубь территории. Он подчеркнул важность укрепленной линии обороны в Днепропетровской области, которая может стать серьезным препятствием для российских войск. В то же время эксперт призвал готовиться к затяжным боям за приграничные территории, поскольку создание буферной зоны является частью стратегии врага для ослабления украинских позиций и усложнения контрнаступательных операций.

В завершение Жданов отметил, что ситуация на фронте остается сложной, но украинские силы имеют преимущество благодаря заранее подготовленным оборонительным рубежам. Он выразил уверенность, что ВСУ смогут остановить продвижение врага, если будут эффективно использовать имеющиеся ресурсы и координировать действия. Борьба за Днепропетровскую область, как и за Харьковщину, станет важным этапом в противостоянии российской агрессии, и результат будет зависеть от стойкости и подготовки украинских войск.

Основной задачей для Вооруженных сил Украины, по оценке Коваленко, является создание препятствий на реках Волчья и Ворона, чтобы не допустить продвижения россиян на правый берег. Это критически важно для предотвращения дальнейшего расширения зоны контроля врага. Хотя российские войска еще сохраняют потенциал для штурмовых действий, их эффективность снижается из-за логистических трудностей и распыления сил. Коваленко прогнозирует, что оккупанты продолжат попытки захвата Малиевки, а также продвижение в направлении Январского, Новоселовки и Ворона, чтобы расширить контроль до стыка рек Волчья и Ворона.

Напомним, Беларусь формирует бригаду спецназовцев у границы с Украиной перед совместными с РФ учениями. Готовится ли Минск к войне, или это политический пиар Лукашенко?

Также Фокус рассказывал о текущей ситуации на Покровском направлении и анализировал возможные дальнейшие сценарии развития событий.