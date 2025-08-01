Новое наступление на Киев или игра в имитацию: зачем Лукашенко новая боевая бригада на границе с Украиной

Беларусь создает новую бригаду спецназовцев у украинской границы — и именно накануне масштабных учений с Россией. Фокус разбирался, готовится ли Минск к войне или только имитирует активность ради политических торгов, и зачем Лукашенко силовой пиар именно сейчас.

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В Гомельской области, возле границы с Украиной, началось создание 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады сил специальных операций (ССО) Беларуси. Об этом 1 августа сообщил командующий ССО генерал-майор Вадим Денисенко.

По его словам, это решение продиктовано белорусскими властями с потребностью усилить южное направление, которое считается наиболее напряженным. Один батальон уже сформирован и до конца 2025 года будет готов к боевым действиям.

"Это направление держит нас в тонусе, поэтому создана новая бригада", — заявил Денисенко.

Новосозданная бригада войдет в ССО, которые сейчас охраняют границу, хотя это не свойственно спецназу. В новой структуре акцентируют на современных методах боя, в частности противодействия дронам. Операторы БПЛА будут проходить специальную подготовку. Также развиваются навыки тактической стрельбы, медицины и минно-взрывного дела.

Кроме того, Беларусь готовит учения Zapad-2025 в сентябре 2025 года — это будут первые крупные маневры российско-белорусского формата с начала полномасштабной войны в Украине.

Президент Владимир Зеленский еще в апреле предупредил: Россия может использовать эти учения как прикрытие для агрессии — или против Украины, или против соседей Беларуси, в частности Польши и Литвы.

Будет ли наступление на Киев со стороны Беларуси

Военный эксперт Дмитрий Снегирев проанализировал структуру Вооруженных сил Республики Беларусь и вероятность их использования в контексте региональной безопасности.

По его словам, армия Беларуси имеет ограниченные возможности для наступательных операций, а формирование новых подразделений, вероятно, является частью более широкой геополитической игры Александра Лукашенко, направленной на укрепление позиций страны как на внутренней, так и на международной арене.

Основу боеспособности Вооруженных сил Беларуси, по словам Снегирева, составляют три ключевые бригады:

38-я гвардейская отдельная мобильная бригада (Брест).

103-я гвардейская отдельная мобильная бригада (Витебск).

5-я отдельная бригада специального назначения (Марьина Горка).

Эксперт считает, что бригада вряд ли сможет принимать в нападении на Украину из-за законодательных ограничений войск Беларуси проводить наступательные действия в других странах.

"Эти подразделения являются наиболее подготовленными и оснащенными, что делает их основой военного потенциала страны. Однако Конституция Беларуси запрещает участие ее вооруженных сил в боевых действиях за пределами страны, что ограничивает возможность их прямого привлечения к войне против Украины", — говорит Фокусу Снегирев.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко утверждает, что Лукашенко еще в 2022 году заявлял о намерении увеличить численность Вооруженных сил Беларуси. Этот процесс продолжается, но Коваленко не заметил значительного роста военного бюджета, что ставит под сомнение серьезность этих планов.

"Сухопутные войска Беларуси насчитывают около 14,5 тысяч человек. Этого недостаточно для создания оперативно-тактической угрозы Украине. Для сравнения, в 2022 году 40 тысяч российских элитных войск, включая десантников и спецназовцев, не смогли достичь успеха в Украине через территорию Беларуси. В Сумской области российская группировка численностью до 60 тысяч потерпела неудачу, теряя территории", — подчеркнул Фокусу Коваленко.

Он подчеркнул, что одна бригада не повлияет на современные боевые действия, учитывая их сложность и масштабы.

Беларусь создает новую бригаду: зачем это Лукашенко

Анонсированное создание новой бригады, по словам Снегирева, не направлено на агрессию против Украины. Скорее всего, Лукашенко использует этот шаг как инструмент военно-политического давления на балтийские страны (Литву, Латвию, Эстонию) и Польшу, которые он считает недружественными. Новые подразделения могут демонстрировать силу и укреплять позиции Беларуси в регионе.

Также на территории Беларуси находится до 4 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер". Снегирев предполагает, что новая бригада может быть создана для нейтрализации их влияния внутри страны. Во время последних выборов "Вагнер" мог быть использован для дестабилизации режима Лукашенко, что делает эти формирования потенциальной угрозой.

Третья цель создания новой бригады является попыткой Лукашенко усилить контроль над внутренней ситуацией и противостоять российскому влиянию.

"Беларусь остается важным геополитическим игроком, чьи действия зависят от Китая и США", — подытожил эксперт.

Коваленко считает, что создание новой бригады является пиар-акцией, а не реальной угрозой. Они направлены на укрепление имиджа Лукашенко. По его мнению, Беларусь не имеет ресурсов для масштабной военной эскалации, а ее действия являются символическими. Провокации на границе могут иметь политическую цель, но не изменят стратегический баланс сил.

"Сейчас действия Беларуси могут ограничиваться провокациями на границе. Однако Украина готова адекватно реагировать, что может иметь серьезные последствия для Минска", — отметил обозреватель.

Ранее Фокус сообщал, что вооруженным силам России удалось продвинуться в районе двух населенных пунктов в Донецкой области, неподалеку от города Краматорск и Великой Новоселки.

Также Фокус рассказывает о текущей ситуации на Покровском направлении и анализирует возможные дальнейшие сценарии развития событий.