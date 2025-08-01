Новий наступ на Київ чи гра в імітацію: навіщо Лукашенку нова бойова бригада на кордоні з Україною

Білорусь створює нову бригаду спецпризначенців біля українського кордону — і саме напередодні масштабних навчань із Росією. Фокус розбирався, чи готується Мінськ до війни, чи лише імітує активність заради політичних торгів, і навіщо Лукашенку силовий піар саме зараз.

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У Гомельській області, біля кордону з Україною, розпочалося створення 37-ї окремої десантно-штурмової гвардійської бригади сил спеціальних операцій (ССО) Білорусі. Про це 1 серпня повідомив командувач ССО генерал-майор Вадим Денисенко.

За його словами, це рішення продиктоване білоруською владою з потребою посилити південний напрямок, який вважається найбільш напруженим. Один батальйон уже сформовано і до кінця 2025 року буде готовий до бойових дій.

"Цей напрямок тримає нас у тонусі, тому створено нову бригаду", — заявив Денисенко.

Новостворена бригада увійде до ССО, які зараз охороняють кордон, хоча це не властиве спецназу. У новій структурі акцентують на сучасних методах бою, зокрема протидії дронам. Оператори БпЛА проходитимуть спеціальну підготовку. Також розвиваються навички тактичної стрільби, медицини та мінно-вибухової справи.

Крім того, Білорусь готує навчання Zapad‑2025 у вересні 2025 року — це будуть перші великі маневри російсько-білоруського формату з початку повномасштабної війни в Україні.

Президент Володимир Зеленський ще у квітні попередив: Росія може використати ці навчання як прикриття для агресії — чи проти України, чи проти сусідів Білорусі, зокрема Польщі та Литви.

Чи буде наступ на Київ з боку Білорусі

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов проаналізував структуру Збройних сил Республіки Білорусь та ймовірність їхнього використання в контексті регіональної безпеки.

За його словами, армія Білорусі має обмежені можливості для наступальних операцій, а формування нових підрозділів, імовірно, є частиною ширшої геополітичної гри Олександра Лукашенка, спрямованої на зміцнення позицій країни як на внутрішній, так і на міжнародній арені.

Основу боєздатності Збройних сил Білорусі, за словами Снєгирьова, складають три ключові бригади:

38-ма гвардійська окрема мобільна бригада (Брест).

103-тя гвардійська окрема мобільна бригада (Вітебськ).

5-та окрема бригада спеціального призначення (Мар'їна Горка).

Експерт вважає, що бригада навряд чи зможе брати участь у нападі на Україну через законодавчі обмеження військ Білорусі проводити наступальні дії в інших країнах.

"Ці підрозділи є найбільш підготовленими та оснащеними, що робить їх основою військового потенціалу країни. Проте Конституція Білорусі забороняє участь її збройних сил у бойових діях за межами країни, що обмежує можливість їхнього прямого залучення до війни проти України", — каже Фокусу Снєгирьов.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко стверджує, що Лукашенко ще у 2022 році заявляв про намір збільшити чисельність Збройних сил Білорусі. Цей процес триває, але Коваленко не помітив значного зростання військового бюджету, що ставить під сумнів серйозність цих планів.

"Сухопутні війська Білорусі налічують близько 14,5 тисяч осіб. Цього недостатньо для створення оперативно-тактичної загрози Україні. Для порівняння, у 2022 році 40 тисяч російських елітних військ, включаючи десантників і спецпризначенців, не змогли досягти успіху в Україні через територію Білорусі. У Сумській області російське угруповання чисельністю до 60 тисяч зазнало невдачі, втрачаючи території", — підкреслив Фокусу Коваленко.

Він наголосив, що одна бригада не вплине на сучасні бойові дії, враховуючи їхню складність і масштаби.

Білорусь створює нову бригаду: навіщо це Лукашенку

Анонсоване створення нової бригади, за словами Снєгирьова, не спрямоване на агресію проти України. Ймовірніше, Лукашенко використовує цей крок як інструмент військово-політичного тиску на балтійські країни (Литву, Латвію, Естонію) та Польщу, які він вважає недружніми. Нові підрозділи можуть демонструвати силу та зміцнювати позиції Білорусі в регіоні.

Також на території Білорусі перебуває до 4 тисяч бійців ПВК "Вагнер". Снєгирьов припускає, що нова бригада може бути створена для нейтралізації їхнього впливу всередині країни. Під час останніх виборів "Вагнер" міг бути використаний для дестабілізації режиму Лукашенка, що робить ці формування потенційною загрозою.

Третя ціль створення нової бригади є спробою Лукашенка посилити контроль над внутрішньою ситуацією та протистояти російському впливу.

"Білорусь залишається важливим геополітичним гравцем, чиї дії залежать від Китаю та США", — підсумував експерт.

Коваленко вважає, що створення нової бригади є піар-акцією, а не реальною загрозою. Дії спрямовані на зміцнення іміджу Лукашенка. На його думку, Білорусь не має ресурсів для масштабної військової ескалації, а її дії є символічними. Провокації на кордоні можуть мати політичну мету, але не змінять стратегічний баланс сил.

"Наразі дії Білорусі можуть обмежуватися провокаціями на кордоні. Однак Україна готова адекватно реагувати, що може мати серйозні наслідки для Мінська", — зазначив оглядач.

Раніше Фокус повідомляв, що збройним силам Росії вдалося просунутися у районі двох населених пунктів у Донецькій області, неподалік від міста Краматорськ та Великої Новосілки.

Також Фокус розповідає про поточну ситуацію на Покровському напрямку та аналізує можливі подальші сценарії розвитку подій.