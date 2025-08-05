Минобороны РФ заявило об оккупации села Январское на Днепропетровщине: что говорят в ВСУ

Оккупанты заявляют, что вытеснили Вооруженные силы Украины из населенного пункта. Тем временем Генеральный штаб ВСУ захват россиянами Январского не комментировал.

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5 августа ВС РФ якобы оккупировали село Январское в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Фокус собрал информацией, так ли это на самом деле.

"Под натиском наших штурмовых групп противник был вынужден оставить позиции и отступить из населенного пункта Январское в Днепропетровской области. Подразделения ВСУ изо всех сил сопротивлялись, стремясь сохранить контроль над важным участком фронта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что село якобы оккупировали российские воины 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".

МО РФ сообщает о захвате Январского

В Генштабе ВСУ пока информацию о захвате россиянами села на Днепропетровщине пока не комментировали.

Между тем видео, которые обнародуют оккупанты, не указывает на то, что населенный пункт оккупирован, поскольку нет кадров ВС РФ в селе. Зато видим, что есть общее видео обстрелов Январского.

На карте Deep State Январское находится под контролем ВСУ, но указано, что россияне закрепились поблизости — за админграницей уже на территории Днепропетровской области. Населенный пункт, о котором написало Минобороны РФ, расположен в 3 км от административной границы.

Наступление РФ — на карте Deep State Январское находится под контролем ВСУ

Наступление РФ на Днепропетровскую область: что известно

5 августа сообщалось, что ВС РФ продвинулись в пяти точках в Донецкой области и приблизились к административной границе Днепропетровской области и "разрезали" позиции украинцев между Покровском и Константиновкой. Кроме того, под Константиновкой появился тонкий "язык" на 3 км.

1 августа Аналитики Института изучения войны сообщили об успешных боях ВСУ, которые вернули село в Запорожской области и еще один населенный пункт на административной границе Днепропетровской области.

В ОСУВ "Хортица" сообщили, что акцент российских наступлений сейчас сместился. Идея выйти в Днепропетровскую область не оправдала себя, поэтому активность на Новопавловском направлении, которое ранее было в лидерах по количеству штурмов врага, упала.