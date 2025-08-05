Міноборони РФ заявило про окупацію села Январське на Дніпропетровщині: що кажуть у ЗСУ

Окупанти заявляють, що витіснили Збройні сили України з населеного пункту. Тим часом Генеральний штаб ЗСУ захоплення росіянами Январського не коментував.

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5 серпня ЗС РФ нібито окупували село Январське на Дніпропетровщині. Про це повідомили в Міністерстві оборони РФ. Фокус зібрав інформацією, чи це насправді так.

"Під натиском наших штурмових груп противник був змушений залишити позиції та відступити з населеного пункту Январське у Дніпропетровській області. Підрозділи ЗСУ щосили чинили опір, прагнучи зберегти контроль над важливою ділянкою фронту", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що село нібито окупували російські вояки 37-ї гвардійської мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії угруповання військ "Схід".

МО РФ повідомляє про захоплення Январського

У Генштабі ЗСУ поки що інформацію про захоплення росіянами села на Дніпропетровщині не коментували.

Тим часом відео, які оприлюднюють окупанти, не вказує на те, що населений пункт окупований, оскільки немає кадрів ЗС РФ у селі. Натомість бачимо, що є загальне відео обстрілів Январського.

На карті Deep State Январське перебуває під контролем ЗСУ, але зазначено, що росіяни закріпилися поблизу — за адмінкордоном уже на території Дніпропетровської області. Населений пункт, про який написало Міноборони РФ, розташований за 3 км від адміністративно межі.

Наступ РФ - на карті Deep State Январське перебуває під контролем ЗСУ

Наступ РФ на Дніпропетровщину: що відомо

5 серпня повідомлялося, що ЗС РФ просунулись у п'яти точках у Донецькій області і наблизилися до адміністративної межі Дніпропетровської області та "розрізав" позиції українців між Покровськом та Костянтинівкою. Крім того, під Костянтинівкою з'явився тонкий "язик" на 3 км.

1 серпня Аналітики Інституту вивчення війни повідомили про успішні бої ЗСУ, які повернули село у Запорізькій області та ще одного населеного пункту на адміністративній межі Дніпропетровської області.

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що акцент російських наступів зараз змістився. Ідея вийти до Дніпропетровської області не виправдала себе, тож активність на Новопавлівському напрямку, який раніше був у лідерах за кількістю штурмів ворога, впала.