Наступ на Дніпропетровщину: чи зможе Росія прорвати оборону ЗСУ

Росія активізувала бойові дії на межі Донецької та Дніпропетровської областей, просуваючись до стратегічних рубежів і заявляючи про "успіхи", які не підтверджують незалежні джерела. Фокус розбирався, що насправді відбувається поблизу села Январське.

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Російські окупанти заявили, що 5 серпня витіснили ЗСУ з села Январське на Дніпропетровщині, посилаючись на успіхи 37-ї гвардійської мотострілецької бригади. Однак, за даними DeepState, Январське залишається під контролем ЗСУ.

Міноборони РФ стверджує, що українські підрозділи відступили під натиском штурмових груп. Генштаб ЗСУ не коментує ці заяви.

Відео, опубліковані росіянами, не підтверджують окупацію, демонструючи лише обстріли села.

DeepState повідомляє, що ворог закріпився за 3 км від адмінкордону. Того ж дня ЗС РФ просунулися в п’яти точках Донецької області, наблизившись до Дніпропетровщини та розірвавши українські позиції між Покровськом і Костянтинівкою, створивши просування на 3 км. Також видно, що росіяни контролюють вузьку полосу біля села Маліївка на Дніпропетровщині.

Наступ Росії на Дніпропетровщину: що намагається зробити ворог

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував дії російських військ у Дніпропетровській області, наголосивши, що їхня мета — створення так званої буферної зони, про яку неодноразово заявляв президент РФ Володимир Путін. За словами Жданова, російські сили не планують глибокого просування, а їхні дії в Дніпропетровській області подібні до тих, що спостерігаються на Харківщині. Основна мета ворога — встановити контроль над прикордонними територіями, щоб створити захисний рубіж, який ускладнить наступальні операції Збройних сил України.

Жданов зазначив, що в Дніпропетровській області протягом року активно будувалися оборонні рубежі. Ця потужна лінія оборони, за його оцінкою, стане ключовим фактором, який визначатиме глибину просування російських військ. Експерт вважає, що ворог намагатиметься дійти до цієї лінії, але навряд чи просунеться на 20–30 кілометрів углиб території.

"Вони будуть просуватися, поки ми їх не зупинимо. Російські сили вже виснажені важкими боями в інших регіонах, зокрема на Сумщині, де вони не можуть утримати позиції", — каже Фокусу експерт.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що російська армія намагається закріпитися в цьому районі, влаштувавши пропагандистський перформанс з установленням російського прапора в Маліївці. Проте українські сили вибили росіян із села, і зараз окупанти перебувають на адміністративній межі між областями, розміщуючись у лісосмугах.

Коваленко зазначив, що російські війська не лише намагаються закріпитися в районі Маліївки, але й здійснюють маневри для обходу цього населеного пункту в напрямку Январського та інших територій Дніпропетровщини.

"Вихід росіян на територію Дніпропетровської області був прогнозованим, оскільки їхньою стратегічною метою є просування вздовж лівого берега річок Вовча та Ворона. Цей рух дозволив би їм одночасно вийти на території як Дніпропетровської, так і Запорізької областей, що становить серйозну загрозу для України", — каже Фокусу оглядач.

За словами Коваленка, на Новопавлівському напрямку діє російська 5-та загальновійськова армія, яка ставить за мету контроль над лівим берегом річок Вовча та Ворона. Цей напрямок виявився найбільш результативним для росіян під час їхньої літньої наступальної кампанії. Просування ворога на оперативно-тактичний рівень свідчить про зростання загрози, оскільки розширення зони контролю може ускладнити оборонні дії ЗСУ. Однак експерт підкреслив, що російські сили вже починають гальмувати через розтягнення бойових порядків уздовж лінії зіткнення, що знижує ефективність їхніх штурмових дій через брак зосередження особового складу.

Просування ЗС РФ на Дніпропетровщині: подальші плани окупантів

На думку Жданова, стратегія російських військ залежить від розташування української лінії оборони та наявних у них сил і засобів. Якщо оборонні рубежі розташовані близько до адміністративного кордону, ворог може спробувати дійти до них і закріпитися. У разі, якщо лінія оборони розташована далі, а ресурси російських військ будуть недостатніми, вони зупиняться на проміжному рубежі. У будь-якому випадку, за словами експерта, основний акцент ворог робить на перекидання сил для захоплення Донецької області, де тривають активні бойові дії.

Жданов наголосив, що боротьба за буферну зону вздовж адміністративного кордону Дніпропетровської області вимагатиме від українських сил значних зусиль, подібних до тих, що зараз спостерігаються на Харківщині. Він підкреслив, що російські війська, ймовірно, не мають достатньо ресурсів для глибокого наступу в кількох напрямках одночасно, оскільки вони вже знекровлені боями в інших регіонах. Експерт припускає, що після досягнення певного рубежу в Дніпропетровській області росіяни можуть перекинути частину сил на Донецький напрямок, де їхньою головною метою залишається повне захоплення регіону.

Бої за Дніпропетровщину: сценарії розвитку подій

Для України, за словами Жданова, ключовим завданням є стримування ворога на підготовлених оборонних рубежах і недопущення просування вглиб території. Він підкреслив важливість укріпленої лінії оборони в Дніпропетровській області, яка може стати серйозною перешкодою для російських військ. Водночас експерт закликав готуватися до затяжних боїв за прикордонні території, оскільки створення буферної зони є частиною стратегії ворога для послаблення українських позицій і ускладнення контрнаступальних операцій.

На завершення Жданов зазначив, що ситуація на фронті залишається складною, але українські сили мають перевагу завдяки заздалегідь підготовленим оборонним рубежам. Він висловив упевненість, що ЗСУ зможуть зупинити просування ворога, якщо ефективно використовуватимуть наявні ресурси та координуватимуть дії. Боротьба за Дніпропетровську область, як і за Харківщину, стане важливим етапом у протистоянні російській агресії, і результат залежатиме від стійкості та підготовки українських військ.

Основним завданням для Збройних сил України, за оцінкою Коваленка, є створення перешкод на річках Вовча та Ворона, щоб не допустити просування росіян на правий берег. Це критично важливо для запобігання подальшому розширенню зони контролю ворога. Хоча російські війська ще зберігають потенціал для штурмових дій, їхня ефективність знижується через логістичні труднощі та розпорошення сил. Коваленко прогнозує, що окупанти продовжать спроби захоплення Маліївки, а також просування в напрямку Январського, Новоселівки та Ворона, щоб розширити контроль до стику річок Вовча та Ворона.

Нагадаємо, Білорусь формує бригаду спецпризначенців біля кордону з Україною перед спільними з РФ навчаннями. Чи готується Мінськ до війни, чи це політичний піар Лукашенка?

Також Фокус розповідав про поточну ситуацію на Покровському напрямку та аналізував можливі подальші сценарії розвитку подій.