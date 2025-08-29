До фронту 26 км: ЗС РФ обстрілюють дронами трасу E-50 на Павлоград та Дніпро, — волонтер (відео)

Ударний дрон Збройних сил Російської Федерації долетів до автозаправної станції на трасі Е-50, яка прямує через Покровськ на Павлоград та Дніпро. Місцеві жителі повідомили, що атаки ворожих безпілотників відбуваються неодноразово, а рухатись дорогою стало небезпечно.

Точка атаки російського безпілотника розташована поруч з містом Слов'янка на схід від Дніпра, ідеться на відео волонтера Дениса Христова. На відео, знятому на місці влучання, бачимо територію АЗС, на якій пошкоджено частину даху.

Відео з наслідками удару БпЛА ЗС РФ по цивільному об'єкту у Дніпропетровській області з'явилось 28 серпня. Волонтер показав автозаправну станцію та розпитав працівницю, чи все гаразд. З'ясувалось, що є певні руйнування, а поранених немає. Христов додав, що є інше влучання — росіяни вдарили поруч з готелем неподалік.

"Росіяни вже активно б'ють по трасі в Дніпропетровській області", — чути на відео.

Інших деталей удару дрона РФ по трасі волонтер не розповів.

На карті бойових дій DeepState можна відшукати місто Слов'янка. Карта свідчить, що населений пункт розташований на трасі Е-50 і відстань до лінії боїв — близько 26 км. Дорога на схід прямує через Покровськ, який боронять бійці ЗСУ, а на захід — Павлоград (за 60 км по прямій) та Дніпро (за 100 км).

Наступ РФ - яка відстань від Слов'янки до лінії фронту на сході 29 серпня Фото: DeepState

Командування ОСУВ "Дніпро", а також Генштаб ЗСУ та Дніпропетровська ОВА поки не підтверджували, що є загрози для переміщення трасою Е-50.

Наступ РФ — деталі

У ранковому звіті українського командування станом на 29 серпня вказано, що на Новопавлівському напрямках, поруч з якими розташоване місто Слов'янка, нарахували 15 штурмів ЗС РФ. Серед інших, згадується село Запорізьке Дніпропетровської області. Згідно з даними проєкту DeepState, вказаний населений пункт, а також Новогеоргіївку, позначили червоним кольором, оскільки росіяни їх окупували.

Зазначимо, 28 серпня The Telegraph написало, що наступ РФ триває і росіяни відкрили новий напрямок — Дніпропетровський. Аналітик зауважив, що це область, в якій ворог окупував два села, — це індустріальний і гірничодобувний регіон. Раніше тут не відбувались бойові дії. При цьому він сумнівається, що Москва зможе швидко просуватись, хоч і бачитиме перед собою рівнинну місцевість.

Тим часом на початку серпня Фокус зібрав інформацію про наступ РФ на межі Дніпропетровської та Донецької областей та розпитав експертів, чи зможуть росіяни прорвати лінію оборони.

Нагадуємо, 23 серпня речник ОСУВ "Дніпро" розповів про призупинення наступу РФ у Донецькій області.