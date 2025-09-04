Атака по місії "Данської ради" під Черніговом: Данія висловилася про обстріл ЗС РФ

Приліт балістичної ракети по місії гуманітарного розмінування вбив двох її працівників. Удар зайвий раз доводить небажання Володимира Путіна припинити війну в Україні, вказали в МЗС Данії.

Related video

Міністерство закордонних справ Данії засудило удар російських військових ракетою "Іскандер" по співробітниках "Данської ради у справах біженців" у Чернігівській області.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен приголомшений цією атакою і рішуче засудив усі акти агресії проти гуманітарних працівників.

Удар балістичною ракетою став ще одним доказом того, що президент Росії Володимир Путін не хоче припиняти загарбницьку війну з Україною, додав глава МЗС Данії.

РФ порушила гуманітарне право: реакція "Данської ради" на обстріл саперів

Данська рада у справах біженців підтвердила атаку окупантів на її об'єкт гуманітарного розмінування в Чернігівській області. Унаслідок атаки загинули двоє українських працівників, а вісім дістали поранення.

"Наше першочергове завдання — забезпечити постраждалим термінову медичну допомогу і надати підтримку сім'ям у цей неймовірно важкий час", — заявили в раді.

Під час прильоту ракети "Іскандер" команди саперів здійснювали виключно цивільну гуманітарну діяльність. Вони розміновували території для захисту населення та створення безпечного доступу до об'єктів життєзабезпечення, сільськогосподарських угідь і будинків.

"Цей удар став серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права. Гуманітарні працівники за жодних обставин не повинні зазнавати нападів під час виконання життєво важливих завдань", — зазначила міжнародна місія.

"Данська рада у справах біженців" працює по всій території України і налічує близько 800 співробітників у 10 офісах. Рада допомагає районам, які розташовані за кілька кілометрів від лінії фронту.

Нагадаємо, Міноборони Росії показало відео прильоту ракети "Іскандер" по колоні білих авто в Чернігівській області і відзвітувало про "ураження пункту запуску БПЛА". Російська сторона звинувачувала Україну в тому, що удар по "законних військових цілях видавали за ураження гуманітарної місії".

Фокус раніше писав про артилерійські удари армії РФ по житлових кварталах Костянтинівки. Дев'ятеро людей загинули 3 вересня.