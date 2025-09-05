Краще зачинити вікна: у Дніпрі після масованої атаки росіян оголосили про хімічну небезпеку (відео)

Росіяни уночі 5 вересня масовано атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу у місті здійнялася пожежа.

Мешканці Дніпра після масованої атаки нібито почули на вулицях у гучномовцях оголошення про хімічну небезпеку. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Підписники одного з місцевих медіа зокрема інформували, що почули оголошення про небезпеку у районі Слобожанського проспекту, однієї з головних вулиць міста. У мережі також поширили кадри, на яких чутно, як на вулиці оголошують хімічну небезпеку.

На момент публікації місцева влада та ДСНС не повідомляли про хімічну небезпеку у Дніпрі. Інформації про хімічну загрозу також не надходило від військових.

Масована атака на Дніпро: що відомо

Атака на Дніпро уночі 5 вересня почалася близько з 01:30 години та тривала приблизно 40 хвилин. У місті прогриміла серія сильних вибухів, моніторингові канали попереджали про рух щонайменше 18 ударних безпілотників у напрямку Дніпра.

Внаслідок обстрілу у місті здійнялася пожежа, повідомили у місцевих пабліках.

Офіційної інформації про наслідки масованої атаки на Дніпро на момент публікації не надходило. Даних про постраждалих чи жертв внаслідок обстрілу також не було.

Нагадаємо, 4 вересня начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що росіяни балістичними ракетами атакували Чернігів. З'ясувалося, що удар прийшовся по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які у той час працювали на місцевості.

Після цього Міністерство закордонних справ Данії засудило російську атаку на Чернігів та заявило, що обстріл став ще однією демонстрацією того, що президент Росії Володимир Путін не хоче миру.