У Дніпрі пролунала серія вибухів: росіяни масовано атакували місто "Шахедами" (відео)

Уночі 5 вересня росіяни завдали масованого удару по Дніпру "Шахедами". У місті та в області пролунала серія вибухів, у соцмережах повідомляють про пожежу внаслідок обстрілу.

Загалом близько упродовж 40 хвилин у місті чули з десяток звуків вибухів, що лунали одне за одним. Також активно працювали сили протиповітряної оборони. Фокус зібрав дані про нічний обстріл Дніпра.

Атака на місто почалася близько 01:30 години: моніторингові канали попередили про рух спершу 5 ударних БпЛА у напрямку Дніпра з півночі. Також ще близько 14 дронів рухалися у напрямку міста Павлоград на Дніпропетровщині.

Через кілька хвилин усі безпілотники звернули у напрямку Дніпра: моніторингові канали попереджали про рух щонайменше 18 ударних дронів на Дніпро.

Невдовзі у Дніпрі почали лунати вибухи. У місцевих медіа писали, що працюють сили ППО по ворожих цілях у небі.

За попередньою інформацією місцевих пабліків, у Дніпрі внаслідок масованого обстрілу здійнялася пожежа на місці одного з ударів.

Після атаки БпЛА люди у Дніпрі знаходили уламки збитих "Шахедів" на вулицях: у соцмережах показали кадри.

Офіційної інформації щодо наслідків масованої атаки на Дніпро на момент публікації не надходило. Тип безпілотників, які атакували місто, встановлюється: попередньо, росіяни застосували ударні БпЛА типу "Шахед".

Нагадаємо, у соцмережах повідомили уночі 5 вересня, що безпілотники атакували окупований Луганськ: внаслідок обстрілу здійнялася сильна пожежа на місцевій нафтобазі.

Також уночі 5 вересня росЗМІ писали про атаку безпілотників на місто Рязань у Росії: попередньо, дрони вдарили по місцевому нафтопереробному заводу, що вважається одним з найбільших у країні. На місці спалахнула пожежа.