У Дніпрі пролунала серія вибухів: росіяни масовано атакували місто "Шахедами" (відео)
Уночі 5 вересня росіяни завдали масованого удару по Дніпру "Шахедами". У місті та в області пролунала серія вибухів, у соцмережах повідомляють про пожежу внаслідок обстрілу.
Загалом близько упродовж 40 хвилин у місті чули з десяток звуків вибухів, що лунали одне за одним. Також активно працювали сили протиповітряної оборони. Фокус зібрав дані про нічний обстріл Дніпра.
Атака на місто почалася близько 01:30 години: моніторингові канали попередили про рух спершу 5 ударних БпЛА у напрямку Дніпра з півночі. Також ще близько 14 дронів рухалися у напрямку міста Павлоград на Дніпропетровщині.
Через кілька хвилин усі безпілотники звернули у напрямку Дніпра: моніторингові канали попереджали про рух щонайменше 18 ударних дронів на Дніпро.
Невдовзі у Дніпрі почали лунати вибухи. У місцевих медіа писали, що працюють сили ППО по ворожих цілях у небі.
За попередньою інформацією місцевих пабліків, у Дніпрі внаслідок масованого обстрілу здійнялася пожежа на місці одного з ударів.
Після атаки БпЛА люди у Дніпрі знаходили уламки збитих "Шахедів" на вулицях: у соцмережах показали кадри.
Офіційної інформації щодо наслідків масованої атаки на Дніпро на момент публікації не надходило. Тип безпілотників, які атакували місто, встановлюється: попередньо, росіяни застосували ударні БпЛА типу "Шахед".
Нагадаємо, у соцмережах повідомили уночі 5 вересня, що безпілотники атакували окупований Луганськ: внаслідок обстрілу здійнялася сильна пожежа на місцевій нафтобазі.
Також уночі 5 вересня росЗМІ писали про атаку безпілотників на місто Рязань у Росії: попередньо, дрони вдарили по місцевому нафтопереробному заводу, що вважається одним з найбільших у країні. На місці спалахнула пожежа.