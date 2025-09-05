В окупованому Луганську пролунали вибухи: дрони атакували місцеву нафтобазу (відео)
Увечері 4 вересня у тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи і здійнялася пожежа. Місцеві канали повідомляють про атаку безпілотників і ураження місцевої нафтобази.
Після удару по нафтобазі у росіян в тимчасово окупованому Луганську можуть виникнути проблеми з паливом, зокрема з бензином. Про це повідомив голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
"Луганськ. Південні квартали. Уражено нафтобазу за адресою вулиця Руднева, 60. Палає добряче. Тепер точно ані бензину, ані диз палива в Луганську не буде", — зазначив Андрющенко.
Про вибухи в Луганську місцеві канали повідомили близько 22:00 години. За даними очевидців, на місці інциденту трапилося загоряння.
У мережі також поширили кадри пожежі, яка здійнялася у місці внаслідок атаки БпЛА.
Спершу росіяни повідомляли, що причина пожежі — невідома. Згодом, близько 23:00 години, у місцевих каналах уточнили, що нібито український безпілотник "намагався атакувати" склад з пально-мастильними матеріалами.
За словами росіян, через атаку дрона відбулося займання резервуара з пально-мастильними матеріалами. Однак резервуари "не були повністю заповнені", через що площа займання нібито "мінімальна", запевняють росіяни.
Інформація щодо інших наслідків атаки БпЛА на момент публікації уточнюється. На місці триває пожежа.
Нагадаємо, 4 вересня начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що ЗС РФ вдарили балістикою біля підприємства у Чернігові.
Також 4 вересня Роберт Бровді з позивним "Мадяр" відзвітував про 17 атак ЗСУ по нафтопереробних заводах у Росії.