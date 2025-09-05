В окупованому Луганську пролунали вибухи: дрони атакували місцеву нафтобазу (відео)

Увечері 4 вересня у тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи і здійнялася пожежа. Місцеві канали повідомляють про атаку безпілотників і ураження місцевої нафтобази.

Після удару по нафтобазі у росіян в тимчасово окупованому Луганську можуть виникнути проблеми з паливом, зокрема з бензином. Про це повідомив голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Луганськ. Південні квартали. Уражено нафтобазу за адресою вулиця Руднева, 60. Палає добряче. Тепер точно ані бензину, ані диз палива в Луганську не буде", — зазначив Андрющенко.

Про вибухи в Луганську місцеві канали повідомили близько 22:00 години. За даними очевидців, на місці інциденту трапилося загоряння.

У мережі також поширили кадри пожежі, яка здійнялася у місці внаслідок атаки БпЛА.

Спершу росіяни повідомляли, що причина пожежі — невідома. Згодом, близько 23:00 години, у місцевих каналах уточнили, що нібито український безпілотник "намагався атакувати" склад з пально-мастильними матеріалами.

За словами росіян, через атаку дрона відбулося займання резервуара з пально-мастильними матеріалами. Однак резервуари "не були повністю заповнені", через що площа займання нібито "мінімальна", запевняють росіяни.

Скриншот | повідомлення про атаку дронів у Луганську

Інформація щодо інших наслідків атаки БпЛА на момент публікації уточнюється. На місці триває пожежа.

Нагадаємо, 4 вересня начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що ЗС РФ вдарили балістикою біля підприємства у Чернігові.

Також 4 вересня Роберт Бровді з позивним "Мадяр" відзвітував про 17 атак ЗСУ по нафтопереробних заводах у Росії.