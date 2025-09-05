В оккупированном Луганске прогремели взрывы: дроны атаковали местную нефтебазу (видео)

Вечером 4 сентября во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы и поднялся пожар. Местные каналы сообщают об атаке беспилотников и поражении местной нефтебазы.

После удара по нефтебазе у россиян во временно оккупированном Луганске могут возникнуть проблемы с топливом, в частности с бензином. Об этом сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Луганск. Южные кварталы. Поражена нефтебаза по адресу улица Руднева, 60. Пылает изрядно. Теперь точно ни бензина, ни диз топлива в Луганске не будет", — отметил Андрющенко.

О взрывах в Луганске местные каналы сообщили около 22:00 часов. По данным очевидцев, на месте инцидента случилось возгорание.

В сети также распространили кадры пожара, который поднялся в месте в результате атаки БпЛА.

Сначала россияне сообщали, что причина пожара — неизвестна. Впоследствии, около 23:00 часов, в местных каналах уточнили, что якобы украинский беспилотник "пытался атаковать" склад с горюче-смазочными материалами.

По словам россиян, из-за атаки дрона произошло возгорание резервуара с горюче-смазочными материалами. Однако резервуары "не были полностью заполнены", из-за чего площадь возгорания якобы "минимальная", уверяют россияне.

Скриншот | сообщения об атаке дронов в Луганске

Информация о других последствиях атаки БпЛА на момент публикации уточняется. На месте продолжается пожар.

