В Днепре прогремела серия взрывов: россияне массированно атаковали город "Шахедами" (видео)

Ночью 5 сентября россияне нанесли массированный удар по Днепру "Шахедами". В городе и в области прогремела серия взрывов, в соцсетях сообщают о пожаре в результате обстрела.

Всего около 40 минут в городе слышали с десяток звуков взрывов, которые раздавались один за другим. Также активно работали силы противовоздушной обороны. Фокус собрал данные о ночном обстреле Днепра.

Атака на город началась около 01:30 часов: мониторинговые каналы предупредили о движении сначала 5 ударных БпЛА в направлении Днепра с севера. Также еще около 14 дронов двигались в направлении города Павлоград Днепропетровской области.

Через несколько минут все беспилотники свернули в направлении Днепра: мониторинговые каналы предупреждали о движении по меньшей мере 18 ударных дронов на Днепр.

Вскоре в Днепре начали раздаваться взрывы. В местных медиа писали, что работают силы ПВО по вражеским целям в небе.

По предварительной информации местных пабликов, в Днепре в результате массированного обстрела поднялся пожар на месте одного из ударов.

После атаки БпЛА люди в Днепре находили обломки сбитых "Шахедов" на улицах: в соцсетях показали кадры.

Официальной информации о последствиях массированной атаки на Днепр на момент публикации не поступало. Тип беспилотников, которые атаковали город, устанавливается: предварительно, россияне применили ударные БпЛА типа "Шахед".

Напомним, в соцсетях сообщили ночью 5 сентября, что беспилотники атаковали оккупированный Луганск: в результате обстрела поднялся сильный пожар на местной нефтебазе.

Также ночью 5 сентября росСМИ писали об атаке беспилотников на город Рязань в России: предварительно, дроны ударили по местному нефтеперерабатывающему заводу, который считается одним из крупнейших в стране. На месте вспыхнул пожар.