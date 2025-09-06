У Києві спалахнула пожежа на найбільшій фабриці Roshen (відео)

На найбільшій в Україні кондитерській фабриці Roshen у Києві сталася пожежа. Фабрика Roshen знаходиться біля центрального автовокзалу на Деміївській, над тим районом видно густий дим.

Що саме стало причиною пожежі, наразі невідомо, передає КИЇВ24. Тим часом очевидці повідомляють, що вогонь на Деміївській видно з декількох районів міста.

У ДСНС в коментарі РБК-Україна підтвердили пожежу на фабриці Roshen у Києві, проте зауважили, що минулося без постраждалих, і що вогонь загасили ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. «Пожежа була, але незначна і вони самі впоралися своїми силами», – сказав речник ДСНС Києва Павло Петров.

Нагадаємо, що після масованої російської атаки у ніч на 5 вересня у Дніпрі оголосили про хімічну небезпеку. Тоді атака тривала приблизно 40 хвилин. У місті прогриміла серія сильних вибухів, моніторингові канали попереджали про рух щонайменше 18 ударних безпілотників у напрямку Дніпра. Після цієї атаки у місті сталася сильна пожежа.

Раніше у вересні росіяни атакували безпілотниками Одесу. У місті так само почалась пожежа – загорілося складське приміщення. На щастя, минулося без жертв.

У серпні внаслідок російського артобстрілу горіла будівля Херсонської ОДА. Тоді пожежа у зруйнованій адміністративній будівлі тривала всю ніч й рятувальникам вдалося приборкати вогонь лише зранку 31 серпня.