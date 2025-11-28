В Киеве без тревоги прогремел мощный взрыв: в одном из районе города масштабный пожар (видео)

На Оболони в Киеве прогремел сильный взрыв вблизи АЗС, над местом поднялся густой столб черного дыма. Предварительно сообщают о возгорании в гаражном кооперативе.

Как сообщают местные телеграм-каналы, взрыв произошел на Оболони, на улице Богатырской. По словам очевидцев, над районом поднялся большой столб черного дыма, который был виден издалека.

Также отмечается, что взрыв прогремел в гаражном кооперативе, который расположен рядом с автозаправочной станцией и школьным стадионом.

Предварительно известно, что на месте горят гаражи. Там уже работают спасатели.

Как сообщили в местной полиции, правоохранители работают на месте взрыва в Оболонском районе Киева. Предварительно установлено, что инцидент произошел в помещении СТО во время работ по замене газовых фильтров у транспортного средства. По информации полиции, пострадавших в результате взрыва нет.

Відео дня

Полиция работает на месте взрыва в Оболонском районе Киева Фото: Полиция Киева

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа территориального подразделения, которые устанавливают все обстоятельства и характеристики инцидента.

Напомним, что 27 ноября в Ивано-Франковске произошел пожар в многоэтажном доме после взрыва зарядной станции в одной из квартир.

Также 29 ноября в соцсетях появились сообщения о пожаре в жилом доме в Киеве. Впоследствии стало известно, что взрыв произошел из-за зарядной станции в одной из квартир многоэтажки.