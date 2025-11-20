Пожар в киевской многоэтажке: причиной оказался взрыв зарядной станции (фото)

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям установила причину пожара в Шевченковском районе Киева. Выяснилось, что в одной из квартир многоэтажки взорвалась зарядная станция.

"В Шевченковском районе на Кудрявском спуске ликвидировано возгорание в многоэтажке", — заявили в ГСЧС Киева 20 ноября, опубликовав фото с места событий.

Спасатели сообщили, что горела квартира на четвертом этаже 11-этажного дома. Из соседней квартиры спасли двух человек, в том числе ребенка. В 12:39 пожар на площади 40 квадратных метров потушили.

Фото, сделанное во время работы ГСЧС на месте пожара Фото: ГСЧС

"Предварительно, возгорание произошло из-за взрыва зарядной станции. Окончательную причину возникновения события будут устанавливать правоохранители", — добавила пресс-служба.

Взрыв в жилом доме: что уже известно

20 ноября в соцсетях сообщили, что в Киеве вспыхнул пожар в жилом доме. Авторы контента передавали, что "сначала раздался мощный взрыв, посыпались обломки на землю". На кадрах с места событий был виден густой дым из окна многоэтажки и осколки стекла перед ней.

Фото с места пожара Фото: ГСЧС

Отмечалось, что по одной из версий причиной пожара мог стать генератор.

Напомним, 20 ноября во всех регионах Украины применяют графики отключений света, которые будут действовать в течение всех суток. У некоторых потребителей не будет электроэнергии по 14 часов в сутки.

19 ноября в Украине выпал первый снег. Ранее заснежило на западе, а во вторник зимняя погода пришла в северные, центральные и южные области.